Meghan uspěla u soudu s bulvárem. Zveřejnění dopisů otci bylo přehnané

Vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis jejímu otci Thomasi Merkleovi ze srpna 2018. Dopis vévodkyně napsala pár měsíců předtím po svatbě s britským princem Harrym. Médiu dopis předal sám Markle, s nímž vévodkyně nemá dobré vztahy.



Soudce Mark Warby konstatoval, že deník porušil právo Meghan na soukromí. „Žalující strana měla důvodné očekávání, že obsah dopisu zůstane soukromý. Články v Mailu byly s tímto očekáváním v rozporu,“ uvedl.

Obhájci bývalé herečky tvrdili, že zveřejnění „osobního a citlivého“ dopisu bylo útokem na „její soukromý život, její rodinu a její korespondenci“. Majitel deníku naopak argumentoval, že vévodkyně počítala s tím, že dopis bude zveřejněn a šlo o součást její mediální strategie.

Warby dále uvedl, že v březnu se bude konat další stání, které určí „další kroky“ v souvislosti se žalobou. Část žaloby týkající se údajného porušení autorského práva zveřejněním dopisu se podle něj bude muset rozhodnout v řádném soudním procesu.

Princ Harry a jeho manželka Meghan měli potíže s bulvárem opakovaně. V roce 2019 například princ podal žalobu na vydavatele britského bulvárního deníku The Sun kvůli údajnému nelegálnímu odposlouchávání telefonní hlasové schránky.

SPECIÁL Britská královská rodina