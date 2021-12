Bulvár prohrál soud s Meghan. Není to jen moje vítězství, napsala vévodkyně

„Odvolání je zamítnuto. Odvolací soud potvrzuje (předchozí) rozhodnutí soudce, že vévodkyně měla přiměřená očekávání na respektování svého soukromí,“ prohlásil soudce.

Londýnský soud již dříve nařídil vydavateli listu Mail on Sunday, společnosti Associated Newspapers, aby zaplatil v přepočtu 13,6 milionu korun za náklady řízení.

Čtyřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích její ručně psaný dopis ze srpna 2018, který adresovala svému otci Thomasi Markleovi. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Bulváru dopis předal sám Markle.

Thomas Markle v dokumentu stanice Channel 5 (19. ledna 2020)

Rozhodnutí soudu Meghan přivítala. „Je to vítězství nejen pro mě, ale pro každého, kdo se někdy bál postavit se za to, co je správné. I když je toto vítězství precedentní, nejdůležitější je, že jsme nyní kolektivně dostatečně odvážní na to, abychom přetvořili bulvární průmysl, který podmiňuje lidi, aby byli krutí, a profituje ze lží a bolesti, který vytváří,“ stojí v jejím prohlášení.

Uvedla také, že během tří let od zahájení soudního sporu byla vystavena lžím, zastrašování a vypočítavým útokům. „Čím déle to protahovali, tím více mohli překrucovat fakta a manipulovat veřejností (i během samotného odvolání), čímž vytvořili přímočarý případ mimořádně zamotaný, aby vygeneroval více titulků a prodal více novin – model, který odměňuje chaos nad pravdou,“ dodala.

Meghan u soudu neříkala pravdu

Během procesu Meghan přiznala, že u soudu nemluvila pravdu. Nejdřív tvrdila, že si velmi přísně chrání soukromí a nikomu nesděluje informace z intimního života. Trvala na tom, že je nikdy nesdělila ani autorům knihy Finding Freedom. Vypověděla pod přísahou.

Odvolací soud v Londýně však získal e-maily jejího bývalého šéfa komunikace Jasona Knaufa, v nichž Meghan zcela jasně posílá autorům zmíněné publikace řadu velmi soukromých informací.

Princ Harry a vévodkyně Meghan

Soud v Londýně se ve středu 10. listopadu během videokonference vévodkyně zeptal, proč tuto informaci soudu při výpovědi zatajila. „Zapomněla jsem. A omlouvám se soudu, že jsem si tuto skutečnost v době, kdy jsme to téma řešili vůbec nevybavila. V žádném případě jsem nechtěla soud nijak záměrně oklamat,“ odpověděla vévodkyně Meghan.

Odvolací soud v Londýně zveřejnil emaily, v nichž Meghan a Harry společně podrobně instruují Jasona Knaufa, jaké informace má Omidu Scobiemu a Carolyn Durandové předat. Knauf soudu také předal emaily, v nichž se vévodkyně radí o tom, jak postupovat kvůli dopisu, který dostala od svého otce Thomase.

V jednom z e-mailů Meghan tvrdí, že záměrně bude v dopise používat oslovení daddy (tati), aby z textu nevyznívala příliš chladně. „Ano, pan Knauf opravdu poskytl nějaké informace autorům té knihy a učinil tak s mým vědomím,“ přiznala vévodkyně Meghan ve středu 10. listopadu ve výpovědi Odvolacímu soudu v Londýně.

A o nic lépe situace nevyznívá ani pro Harryho, který Knaufa v e-mailech přímo instruuje: „Naprosto souhlasím s tím, že musíme být schopni pak říct, že s tou knihou nemáme nic do činění. Stejně tak ale autorům musíme poskytnout správný kontext a podklady, které jim pomůžou dostat ven informace ohledně zpráv týkajících se Meghan a svatby. Ale zároveň to nechceme spojovat přímo s jejími kamarádkami,“ napsal princ.

