Vévodkyně Kate bilancuje pandemii: ukryla knihy a povzbudila dítě s leukémií

Prvním příspěvkem Kate a Williama na novém YouTube kanálu s názvem „The Duke and Duchess of Cambridge“ je krátký půlminutový videosestřih, kterým královský pár vítá diváky u sledování.



První video má po pouhých pěti dnech přes tři miliony zhlédnutí, kanál sleduje v současnosti 460 tisíc odběratelů. Druhým videem je první ze série telefonátů, dojemný šestiminutový audiozáznam, na kterém si vévodkyně Kate telefonuje s pětiletou Milou Sneddonovou. Holčička onemocněla leukémií a kvůli lockdownu se nemůže setkat s příbuznými.

Během rozhovoru Kate a Mily přišla řeč na královskou rodinu, módu i oblíbené barvy malé dívenky. Telefonátem s nemocnou dívkou chtěla vévodkyně mimo jiné upozornit na svůj audiovizuální projekt s názvem Hold Still, ve kterém vytváří obraz života obyčejných lidí během pandemie.

V uplynulých dnech zveřejnila vévodkyně na Twitteru také krátké video, ve kterém po Londýně ukrývá knihy z edice Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (Zůstaň stát: Portrét našeho národa v roce 2020). „Hledání může začít,“ napsala Kate s tím, že knihy se budou schovávat po celé Velké Británii.



Každý výtisk je ozdoben zlatou stuhou a obsahuje i dopis od vévodkyně. „Tato kniha je fotografickým projektem, který zachytil portrét našeho národa v době prvního lockdownu. Snímky vyprávějí příběhy, kterým jsme všichni čelili, a ukazují i to, jak jsme se v těchto těžkých časech spojili. Až si knihu prohlédnete, nechte ji prosím na jiném místě, aby si ji mohl prohlédnout někdo další,“ píše Kate. Do publikace Hold Still bylo nakonec vybráno sto snímků zaslaných veřejností.

VIDEO: Vévodkyně Kate podpořila telefonátem nemocnou holčičku: