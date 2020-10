České blondýny jsou v Izraeli provdatelné v jakémkoli věku, říká Žilková

„Já jsem se jmenovala rodinný příslušník doprovázející státního úředníka dlouhodobě vyslaného do zahraničí. Předtím jsem byla jenom herečka. Teď už jsem zase jenom herečka,“ prohlásila Veronika Žilková v primácké Show Jana Krause.

Prozradila také, že v pozici manželky velvyslance si musí dávat pozor na pusu, což je pro ni dost těžké. „Ale můžu na jakoukoli otázku týkající se voleb nebo politiky odpovědět: Je proti diplomatickým zvyklostem na toto odpovídat,“ prohlásila.

V Izraeli nikdy předtím nebyla, ovšem díky tomuto pracovnímu pobytu se do země přímo zamilovala a chtěla by tam žít. „Vždycky jsem někde pobývala jen tak týden nebo deset dní, navíc s dětmi. Teď jsem poprvé byla někde delší dobu a měla jsem čas sama pro sebe a pro to, abych tu zemi procestovala. A Izrael je úžasný a velice bezpečný, daleko bezpečnější než Evropa, protože Izraelci bezpečnost předvídají,“ říká.

Problémem pro herečku bylo spíše písmo, protože v obchodě nevěděla, jestli si koupila mouku, nebo savo. „Já jsem ani neměla čas se učit hebrejštinu, protože jsem tam rok učila jako dobrovolnice češtinu. Je tam totiž provdaných hodně českých holek, takže já jsem tam vlastně učila jejich muže něco jako tchynin jazyk. A mimochodem my české holky, blondýny, jsme tam provdatelné v jakémkoli věku,“ prohlásila Žilková.

Martin Stropnický je nyní na své čtvrté diplomatické misi, předtím již působil v Lisabonu, Římě a Vatikánu. Veronika Žilková se z Izraele do Česka vrátila mimo jiné proto, aby se mohla postarat o svoji 96letou maminku. Navíc tady zůstala většina jejích dětí. Veronika Žilková s Martinem Stropnickým mají ze svých předchozích vztahů dohromady devět dětí včetně jednoho společného. „On si mě vzal s pěti dětmi. Je to dobrodruh,“ dodala.