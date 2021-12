Dělala jsem, že jsem to neviděla, říká Žilková o nejhorším dárku od manžela

„Nejlepší byl můj tatínek, pan profesor Václav Žilka, flétnista. Ten dostával dárky od vděčných rodičů dětí, které učil na flétnu. Ani je nerozbaloval, jen na ně vždy napsal jméno. Takže moje sestra si jednou rozbalila vzpřimovač fousů. Já jsem taky dostala něco takového. Stálo tam Panu profesorovi s láskou,“ vzpomíná Veronika Žilková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Musím říct, že všechny tyhle dárky ale trumfnul můj současný manžel Martin Stropnický, který mi jednou dal takovou krásnou vázu. Říkala jsem si, vázu k Vánocům? No super… Ale řekla jsem si, že jsem velká holka, že nebudu dělat, že jsem chtěla kabelku. Otočila jsem tu vázu a vzadu bylo vyryto: Ministru obrany… Pluk 56,“ popisuje herečka.

„Dělala jsem, že jsem to neviděla, ale těšila jsem se, až to řeknu někdy veřejně, a to je poprvé právě teď,“ práskla manžela s upřímným pobavením Žilková.

Ani její první muž si s vánočními dárky pro herečku moc hlavu nelámal. „Vždycky mi kupoval XXL svetr. Já mám S, ale on říkal, že to neměli. Chodil nakupovat až čtyřiadvacátého ráno,“ vysvětlila.

Ani na Vánoce v dětství nemá Veronika Žilková nejhezčí vzpomínky. „U nás byly strašný Vánoce. Řeknu vám to všem, abyste věděli, že ty vaše budou krásný. Byli jsme katolíci, takže jsme je prožili v promrzlém kostele. Furt jsme byli na mši a zpívali o tom dítěti, které tam leželo ze dřeva,“ říká.

„Jsou to strašně dlouhé mše. Jdeš před Štědrým dnem, na Štědrý den, na Hod boží, na Štěpána, na Silvestra, na Nový rok… a furt jsi v kostele, kde je zima, a je ti pět let. Hráli jsme tam také na flétny koledy, já je nenáviděla,“ vzpomíná herečka.

„Na Štědrý den jsme drželi půst, což bylo hrozný, pamatuji si, jak jsem se v pěti letech kradla pod postel a jedla vanilkové rohlíčky, protože se mi chtělo omdlít,“ popisuje Veronika Žilková s tím, že dnes už Vánoce moc neprožívá.

„Dám vám tři rady, jak se z toho nezbláznit: Neuklízejte, uklízejte až po Vánocích. Když nemáš uklizeno, nevadí ti, že všichni všude drobí. Nemyjte okna. Já jsem to vyřešila tak, že jsem dětem rozdala vodovky a tu špínu jsme zamalovali různými vánočními motivy. A pak je strašně důležité si na Štědrý den hned ráno uvařit silný grog, aby vám z té pohody nepřeskočilo,“ dodává.