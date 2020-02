Sexy Lálová ze StarDance si plní sen. Zatančí na karnevalu v Riu

Veronika Lálová se do hloubky zajímá o sambu a pravidelně se jezdí vzdělávat k těm nejlepším tanečníkům do Ria de Janeiro. Letos na karnevalu bude ve skupině tanečnic samby, což znamená velikou prestiž i pro samotné Brazilky. Zatím se to žádné Češce nepodařilo.

Tanečnice si v Brazílii užívá pláže, moře, focení, ale také natáčení pro televizi a s fotkami se pochlubila na sociálních sítích.

Už také absolvovala zkoušky na karnevalový průvod. „Sambódromo je místo, které je vytvořené speciálně pro slavný karneval a přehlídku tanečních škol v Riu! A už jenom zatančit si tady na zkoušce, to byl zážitek!“ pochlubila se.

„Všechny cesty, tréninky a píle se vyplatily. Na karnevalu budu tančit jako MUSA. Je to prestižní místo, kde tanečnice jde po svých, sambovým krokem, a úplně sama. Žádná skupina, ale reprezentuje krásný kostým, školu a sebe,“ dodala.

Veronika Lálová a herec Zdeněk Piškula se v roce 2016 stali královnou a králem tanečního parketu osmé řady StarDance. O dva roky později se s olympionikem Davidem Svobodou protančila do finále soutěže, kde skončili třetí. Devátou řadu tenkrát vyhráli herec Jiří Dvořák s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou.