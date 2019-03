Současné intimní vztahy s přístroji mě děsí, říká Veronika Khek Kubařová

Sice se Instagramu dlouho bránila, ale další kolegyně z filmu Ženy v běhu Ester Geislerová nakonec Veroniku Khek Kubařovou přemluvila. Zařekla se ovšem, že tam nebude dávat lidi, ale brouky.

„Makrofotky a snímky přírody mi přijdou fascinující. Ne že bych si nedělala selfíčka. Když jsme s manželem na horách, uděláme si je, ale pošlu je ségře, mámě, kámoškám. Ale že bych si sama sebe dával na Instagram nebo na Facebook jen proto, že mám pocit, že jsem právě hezky namalovaná? To mi přijde úchylné. Děsí mě, že neovlivním, kdo všechno to uvidí,“ řekla Veronika Khek Kubařová.

Na pozornost je kvůli své profesi sice zvyklá, ale to je také důvod, proč se nechce vystavovat na sociálních sítích.

„Jsem herečka. To znamená, že můj obličej je moje práce, tedy to, co je vidět. Moje povolání spočívá v tom, že se na mě co druhý večer lidé dívají. Zjistila jsem, že když jedu vlakem, nerada si sedám do kupé, kde lidé sedí proti sobě. Když si můžu vybrat, sedám si do autobusového typu sezení. Uvědomila jsem si, že to tak mám, protože když hraju, lidé v řadách se na mě dívají. Kupé vlaku mi připomíná práci. A já chci rozdělovat osobní život a práci,“ říká herečka.

Podle ní je důležité se zamyslet nad tím, co člověk na sociální sítě dává a ukazuje ostatním. Přiznala zároveň, že se na cizí fotky občas podívá. Pracuje ale prý na vztahu k mobilu a internetu, které by ráda omezila.

„Snažím se neusínat s mobilem u postele. Pořídila jsem si kvůli tomu budík. Nechávám ho v předsíni, když přijdu domů. Snažím se ho nemít na stole, když si s někým povídám. Je to velký úkol. Mě totiž ty současné intimní vztahy s přístroji děsí,“ dodala.

Zatím se jí nestalo, že by ji režisér nebo producent naznačili, že dostane roli, když bude aktivnější na sítích a potenciálně tak přitáhne více diváků.

„Ale namluvila jsem audioknížku a prosili mě, jestli bych se o ní nezmínila na Instagramu. V takových případech se omlouvám, protože mám pocit, že to není moje práce. Od toho jsou produkce, PR oddělení. Něco jiného je, když natočím reklamu. Ta má jasná pravidla, a pokud se mi líbí, dělám ji. Ale natočit něco a ještě se tomu starat o propagaci, to mi příjemné není a nedělám to,“ dodala herečka pro čtvrteční Magazín DNES.