Kvůli roli jsem se musela naučit jezdit na koni, říká Veronika Khek Kubařová

Už jste stihla ve Varech v nějakém podniku předvést jakožto vítězka soutěže StarDance svůj taneční um?

Od chvíle, co jsem přijela, tady tak různě koluji. Ale víte, že vlastně ano? Hrála tu před jednou kavárnou kapela, tak jsme si s Tomášem Klusem na chvíli jak se říká „trsli“.

Berete tanec stále jako uvolnění a relax i poté, co máte za sebou v náročné televizní soutěži?

Kroky se mi nepodařilo správně odpočítávat ani za celou dobu trvání StarDance. Žádná matematika v hlavě se mi z toho nestala. Navzdory mému tanečníkovi, který by si určitě přál, abych ty doby znala přesně, jsem tančila spíš pocitově. A to mi zůstalo. Tanec je pro mě odreagování. Díky StarDance mi došlo, jak mi v životě chyběl, a ráda jsem si ho tam ponechala.

Co vše máte na festivalu ve Varech stihnout?

Jsem tu bohužel doslova jen na otočku. Vystoupila jsem z auta, šli jsme do Domu České televize a pak se vracím zpět. Nestihnu tu asi vůbec nic a mrzí mě to. Sleduji na Instagramu trochu závistivě všechny, co mohou chodit na filmové projekce a další akce. Mně to bohužel nevyjde.

Kam tak spěcháte?

Věc, kvůli které se vracím, je vlastně i trochu taneční. Jedná se o videoklip, který budeme natáčet s mým tanečním parterem ze StarDance Dominikem Vodičkou. Ten má kolem sebe mnoho žen, které trénuje v tanci. Společně teď všichni budeme natáčet.

Máte nějaký nesplněný sen, co se týká filmových a seriálových rolí?

Určitě ano. Žádné konkrétní vysněné role však nemám. Role princezen v pohádkách jsem si vysnila možná jako holčička. Další role a charaktery přicházejí většinou neplánovaně. Je podle mně hloupé se zaměřovat na nějakou určitou energii. Je ale pravda, že nehraji moc záporných rolí. Což mi nevadí, protože si myslím, že je důležité role odehrát hlavně tak, aby byly uvěřitelné a nebyly hloupé. To je taky velký úkol. Kdyby přišla role s takovým rozměrem, nebo třeba role historické postavy, byla bych moc ráda.

Připravujete se před natáčením pohádek na své role nějak speciálně? Jaký je obecně herecký přístup k takové práci?

Myslím si, že není asi nijak specifický. Každé přípravě na roli se musí věnovat čas. Natáčení nové pohádky Tajemství staré bambitky 2 pro mě osobně bylo například specifické v tom, že jsem se musela naučit jezdit na koni. A to poměrně suverénně a rychle. Naučila jsem se tedy během tréninků novou dovednost.

Jak dlouho to trvalo?

Tréninků nebylo mnoho. Daly by se možná spočítat i na prstech jedné ruky. Nicméně bylo to velmi intenzivní. Chce to překonat nějakou svou komfortní zónu. Člověk přitom musí ještě hrát a říkat repliky. Když jsem si to zkoušela v čepici a teplákách na jízdárně, prosila jsem slečnu trenérku, abych jí mohla říkat repliky, a zvykla si na to, že při jízdě musím i pracovat, ne jen se snažit na koni udržet.