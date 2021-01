Díky svému psovi jsem pronikla do řeči zvířat, říká Veronika Khek Kubařová

Loni v létě jste oslavila takzvaná Kristova léta, co vám třiatřicítka přinesla do života?

Ono se to netýká jen posledních narozenin. Je to daleko delší proces, jehož výsledkem je, že jsem víc srovnaná sama se sebou. Už vím, co chci, a co naopak ne. Řídím se svou intuicí, a ne tím, co ode mě očekává okolní svět. Možná to zní trochu ezotericky, ale tak to vnímám. Jsem na určité cestě a mám z ní radost, i když to čas od času přináší komplikovanější situace – třeba když se musím postavit za svůj názor, který zrovna třeba není v souladu s tím všeobecným. Není to vždycky jen za milých okolností, ale zase je to víc o člověku. O mém skutečném já.