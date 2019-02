Nesmím se za to stydět, říká o natáčení reklam Veronika Khek Kubařová

„V první řadě, se za to nesmím stydět. Nesmí mi být trapně, když mě lidé na ulici poznávají díky této reklamě. Kampaň s Kryštofem Hádkem a Jiřím Langmajerem se natáčela jako příběh. Moc se mi líbí, jak je vymyšlený. Vzala jsem to hlavně kvůli lidem, kteří se na natáčení podíleli. To je pro mě kolikrát důležitější než scénář,“ řekla herečka.

S manželem, divadelním režisérem Pavlem Khekem se moc neradí, kterou práci má vzít a kterou ne. „Nedá mi to, stejně se musím rozhodnout podle sebe. Ale je pro mě důležité, co říká,“ přiznala.

Když si herečka režiséra v roce 2015 vzala, nechala si po svatbě i své rodné příjmení. Dlouho se prý nerozmýšlela. „Bylo mi líto, že by náš rod vymřel tak brzo po přeslici. Tak jsem to chtěla o trochu prodloužit a používám obě jména,“ uvedla Veronika Khek Kubařová.

Kromě toho, že hraje v sedmi představeních ve vyhlášeném Dejvickém divadle a známí po ní chtějí sehnat lístky, nedávno měl premiéru snímek Ženy v běhu. Veronika v něm hraje dceru Zlaty Adamovské. Přiznala, že v civilu moc běhání neholduje a maraton by určitě neuběhla.

„Ani kdybych spočítala veškerý svůj zrychlený pohyb, tak si myslím že by to pořád bylo na maraton málo. Vytrvalostní běh mi opravdu nedělá dobře. Párkrát jsem šla běhat, když mě ‚balil‘ můj manžel. Naštěstí jsem ho oslnila i něčím jiným, protože kdyby to bylo jenom na běhu, tak by si mě nikdy nevzal. Při natáčení jsem musela při jedné scéně běžet opravdu velký kus a to jsem myslela, že omdlím,“ prozradila herečka na Rádiu Impuls.