Jsme jedno bratrstvo, říkají herci z Ulice Vacek a Čermák Macková

Vzpomenete si, kdy jste se vy dva poprvé potkali?

VČM: Při mém prvním natáčecím dni v Ulici.

PV: Bylo to v ateliérech Ulice, ve „studentském bytě“, kam Verunka přišla v roli kamarádky mojí seriálové dcery, kterou hrála Páťa Solaříková, nyní Pagáčová. A já jsem z ní byl úplně vyjevený. Najednou se tam objevila krásná holka v příšerně barevném oblečení, čímž scenáristi naznačují, že je postava Magdy barvoslepá, ale s úplně kamenným výrazem v obličeji. Ale opravdu úplně kamenným, nehnula ani brvou. Znám málo lidí, kteří tohle dokážou. Musel jsem na ni pořád zírat, protože jsem vůbec nevěděl, co si o ní mám myslet já ani co se honí hlavou jí. Ona nebyla nijak nepříjemná nebo dokonce zlá, ona prostě jenom...

Je skvělé, že se díky ní dozvím nové věci, že neustrnu. Že mě nenechá úplně zkostnatět. A pak nás samozřejmě spojuje ta starost o životní prostředí. Petr Vacek herec