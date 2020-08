Těhotnou Veroniku Arichtevu v Slunečné vyměnili za jinou herečku

Produkce byla s těhotenstvím Veroniky Arichtevy obeznámena dostatečně dopředu. Nepočítala ale se zpožděním v natáčení, které způsobila opatření kvůli pandemii koronaviru. Ateliéry se na dva měsíce zavřely a těhotenské břicho herečky se zvětšovalo tak, že už nešlo zakrývat. Do toho měla Arichteva kvůli svému stavu z pandemie obavy. Takže dotočila, co bylo nezbytné, a rozloučila se.

„Opravdu jsem chtěla točit dál, ale vzhledem ke svému stavu se musím rozloučit. Dítě je důležitější a já jsem se rozhodla být zodpovědná, a i kvůli tomu všemu, co se v posledních měsících kolem nás děje, zbytečně neriskovat svoje zdraví. Děkuju celý partě! Ráda bych řekla, že vás budu sledovat, ale tuším, že od září budu sledovat jinou love story,“ přiznala na odchodu Veronika Arichteva.



Tvůrci seriálu ale chtěli postavu Denisy v ději zanechat a tak museli přijít s radikálním řešením. Veroniku Arichtevu vyměnili za její kolegyni Evu Josefíkovou. V kostymérně Slunečné si herečky pod rouškou a se smíchem předaly nejen kostýmy, ale i pár cenných rad.

„Tohle by šlo, to by ti mohlo být. No, mně to slušelo víc, ale už se do toho nevejdu. Dobře, Evi, jsou tvoje,“ vyndávala se smíchem Arichteva své kusy oblečení a ukazovala je nové Denise – Evě Josefíkové. „Myslím, že to půjde… Vezmi si, prosím tě, Denisu, a hlavně, hlavně si pamatuj, ať z ní není hodná holka! Já jsem na tom dost pracovala.“

Veronika Arichteva a Eva Josefíková v kostymérně seriálu Slunečná

Pro Evu Josefíkovou to bylo snad nejrychlejší angažmá v seriálu. Všechno se upeklo prakticky za pár hodin, kdy jí zavolali tvůrci a roli jí nabídli. „Byla to rychlovka. Než jsem na to kývla, bylo pro mě důležité, abych předtím mluvila s Verčou. Chtěla jsem, aby o tom věděla a všechno bylo v pořádku,“ prozrazuje Eva Josefíková, jak se do seriálu dostala.

Jakmile herečka kývla, vše se rozjelo a nastoupila prakticky hned. Oblékla se do kostýmů po kolegyni a naskočila do vlaku Slunečná rovnýma nohama. „Půlka štábu je ze seriálu Modrý kód, kde jsem hrála, takže to bylo fajn. Znala jsem lidi, měla jsem tam kamarády, tak ten nástup byl super,“ řekla Josefíková s tím, že zatím nepřemýšlela, jak budou fanoušci reagovat na její ztvárnění Denisy, které uvidí už v úterý večer.

Na reakce je ovšem zvědavá. Jediné, co stihla zaznamenat, bylo to, že ji fanoušci Slunečné ze začátku vyslýchali, zda do seriálu opravdu nastoupí. „Nemohla jsem o tom mluvit, tak jsem nic neříkala,“ usmívá se Eva Josefíková, která zatím netuší, jak dlouho v seriálu zůstane a jak dlouho štafetový kolík za Veroniku Arichtevu ponese. „Necháme se překvapit.“