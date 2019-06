Na mateřství se těším. Je čas se v životě posunout, říká Veronika Arichteva

Zahrát si po třicítce princeznu není zase tak výjimečné, pokud vypadáte mladě jako Veronika Arichteva. Ovšem aby vás režisér obsadil v tomto věku do role královy dcery, které má být šestnáct let, to už ego každé ženy pořádně potěší. „Režisér Pavel Khek mi řekl, že budu vidět dost z dálky, takže to diváci zbaští,“ směje se Arichteva, kterou v těchto týdnech čeká maraton divadelních představení Zimní pohádka v rámci Letních shakespearovských slavností.



Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Mám pocit, že poslední rok pro vás byl plný podobných výzev. Ať už šlo o účast ve StarDance či vůbec první hlavní roli v celovečerním snímku Narušitel. Co bude dál?

Asi miminko.

Vážně?

No tak, Ježíš... Už je na čase se v životě trošku někam posunout. Máte pravdu, posledních pár let mi do života přicházejí zajímavé pracovní věci a často to pro mě jsou opravdu výzvy. Hrozně mě to baví, což ale znamená, že člověk některé věci odsunuje. Říkali jsme si, že půjdu do StarDance a potom už zvolním a budeme se konečně soustředit víc na rodinu. Do toho pak ale přišly Letní shakespearovské slavnosti, a takové nabídky se neodmítají. Můžu už přiznat, že hrát v Shakespearovi byl takový můj sen, o kterém jsem si ale nikdy v životě nemyslela, že by mohl být reálný. Teď se to ale stalo a já jsem za to nesmírně vděčná. Přistupuju k tomu s obrovskou pokorou, protože vím, že to nebude jednoduché. Zvlášť pro mě, která jsem Shakespeara hrála naposledy na konzervatoři. Doufám, že jsem se za těch x let trošku herecky posunula a že to nebude jako to moje veršování na škole. Teď jsem plná různých pocitů především nervozity, očekávání, štěstí, ale přiznávám, že i strachu.

V zimní pohádce si zahrajete dceru krále v podání Martina Hofmanna. Jak jste si zatím herecky a lidsky sedli?

S Martinem jsme se pracovně zatím u žádného projektu nesetkali. Samozřejmě ho ale znám a vážím si ho jako herce. Podle mě je to jeden z našich vůbec nejlepších herců. Má neuvěřitelné charisma. Budu se od něj snažit co nejvíce věcí pochytit a naučit. Takže budu hlavně co nejvíc pozorovat jeho práci.

Ještě chvíli zůstaneme u vaší role princezny Perdity ve hře Zimní pohádka. Před nedávnem jste oslavila třiatřicáté narozeniny, takže je to pro vás takový hezký dárek zahrát si princeznu, že?

To ano, hlavně nezapomínejte, že je to šestnáctiletá princezna. Když mě režisér Pavel Khek do téhle role obsazoval, ptala jsem se ho, jestli si je jistý, že bych měla hrát šestnáctku. A on mi na to odpověděl, že budu vidět dost z dálky, takže to diváci zbaští. Vlastně mě na tom baví jeho rozhodnutí, že nechce vidět tuhle šestnáctiletou princeznu tak, jak si ji většina lidí představí – to znamená jako naivní mladou žábu. Naopak ji staví do pozice až takové ranařky, která se s ničím moc nepáře, ale zároveň se v ní pere skutečnost, že je dcerou krále. Je hrozně hezké mezi těmito dvěma protichůdnými polohami proplouvat. Proto chtěl Pavel do téhle role herečku, která má už nějaké roky za sebou, a já myslím, že to bude fungovat.

Veronika Arichteva ■ Narodila se 20. května 1986 v Praze.

■ Vystudovala hudebně-dramatické oddělení Pražské konzervatoře.

■ Už během studia se objevila v roli Sylvy Petrové v seriálu Ordinace v růžové zahradě, později hrála v seriálu Vyprávěj, kde také potkala svého budoucího manžela, režiséra Bisera Arichteva.

■ Známá je i ze seriálů První republika či Policie Modrava.

■ V roce 2018 patřila k nejlepším účastníkům taneční show StarDance.

■ Spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou tvoří komické trio 3v1. Natáčejí vtipná videa a také moderují.

Jste i vy sama děvče od rány?

Myslím si, že ano. Nikdy jsem nebyla holka, která si sedne do kouta a čeká, až ji někdo k něčemu vyzve. Nechci říkat, že mám vysloveně ostré lokty, ale dokážu se ozvat, postavit se za svůj názor a když se mi něco nelíbí, tak to říct.

Když jsem se dívala na vaši filmografii, překvapilo mě, že poprvé jste se mihla před kameru už ve čtyřech letech ve filmu Čarodějky z předměstí. Vzpomínáte si na to vůbec ještě?

Jasně, na to si pamatuju, jenže to byl komparz, kdy jsem jen stála opřená o sloup. Natáčení filmu se totiž účastnil jako producent můj táta Pavel Nový a měl nás zrovna se ségrou na hlídání. Neměl nás kam dát, tak nás postavil ke sloupu. Jinak ale první opravdová role byla v deseti letech v Jezerní královně. Tam jsem se shodou okolností poznala s Nikčou Štíbrovou, která v pohádce hrála také. Pak jsme se dlouhé roky neviděly a před nějakými osmi lety jsme se zase nějak „sčuchly“.

Kromě Zimní pohádky zkoušíte aktuálně také představení Meda o životě Medy Mládkové. Kvůli téhle hře se učíte dokonce i stepovat. Jak vám to po taneční průpravě ve StarDance jde?

Co vám budu povídat, nejde. Je to vážně těžké. Myslím, že i těžší než cha-cha ve StarDance. Samozřejmě, že mi tato průprava trošku v něčem pomohla, ale step je něco úplně jiného. Nejsem si jistá, jestli dobře slyším rytmus, což je tady opravdu klíčové, takže mám trochu problémy. Navíc nemáme tréninky každý den. Víte, mně všechny tyhle věci trvají déle. Ve StarDance jsme výsledky opravdu vydřeli, protože jsme poctivě a hodně trénovali. Tady je to jiné, protože musím na té roli pracovat i jinak než jen z pohledu stepu. Doufám, že se to poslední měsíc zkoušení někam pohne, jinak tam asi nepřijdu.

Pocta Medě Mládkové Další inscenací, ve které se bude Veronika Arichteva od konce června objevovat na jevišti, nese název Meda. Hra vznikla u příležitosti oslav stých narozenin mecenášky a sběratelky Medy Mládkové. Uvádět se bude na nádvoří Musea Kampa.

Když jsem se dívala na program Shakespearovských slavností, je z něj patrné, že dobrou polovinu léta vám spolkne Zimní pohádka a tu druhou Meda. Takže na dovolenou se nedostanete?

Mám tam volný asi týden, takže určitě pojedeme s manželem někam k moři. To musíme, protože v září začínám zkoušet pro divadlo Palace a od konce října další, tentokrát zájezdové představení.

Nemluvila jste náhodou na začátku rozhovoru o dítěti?

Ale to půjde. Vážně. Věřím, že kdybych si na pár měsíců odskočila, půjde to s nějakou alternací zvládnout a pak bych v nějaké míře zase naskočila zpět. Já se na mateřství hrozně těším, ale nechci se úplně vzdát práce. Pokud to půjde nějak skloubit, budu nejšťastnější. Proto ráda nazkouším další dvě věci, abych se měla k čemu vracet. To je takový můj plán. I tak jsem ale například nedávno odmítla jednu roli v seriálu. Věděla jsem, že bych to časově nezvládala, a když do něčeho jdu, chci vědět, že budu mít prostor se tomu opravdu věnovat. Také chci být samozřejmě nějaký čas doma. Přeci jenom plánovat si rodinu bez toho, abychom se s manželem potkali, tak úplně nejde.

Zimní pohádka, v níž mají Češi moře V pozdní Shakespearově romanci Zimní pohádka si Veronika Arichteva v rámci Letních shakespearovských slavností zahraje po boku Martina Hofmanna, Aleny Mihulové, Petry Špalkové nebo Saši Rašilova. Režie se chopil Pavel Khek. Děj hry situoval dramatik na Sicílii a do českých zemí, kterým překvapivě propůjčil moře. Na Pražském hradě se hraje denně v termínech od 28. 6. do 6. 7., dále pak od 8. do 19. 7. Představení v Brně se odehrají od 21. do 24. 7. a v Ostravě od 26. do 28. 7.