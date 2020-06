Veronika Arichteva prozradila, jestli bude mít kluka, nebo holku

„Bez praskajících balónků, vystřelujících flitrů, zabarvenýho kouře nad hlavama a růžovo-modrejch cupcaků... prostě bez těch americkejch legrácek vám chceme takhle hezky postaru a samozřejmě soukromě říct... ŽE TO BUDE KLUK,“ napsala herečka na Instagramu ke společným fotkám s manželem Biserem a přidala hashtag „budou koule“.

Nastávající maminka v rozhovoru pro Ona Dnes prozradila, že si těhotenství užívá. Zatím u ní platí to, co se obecně říká, že jde o nejhezčí období v životě ženy.



„Zatím to tak opravdu mám. Ale je mi jasné, že za pár týdnů, až udeří letní čtyřicítky, to zase taková hitparáda nebude. Uvidíme. Nevím, jestli to byla náhoda, nebo jsem měla fakt kliku, ale od začátku těhotenství jsem v pohodě. Žádné ranní nevolnosti ani specifické chutě. Tedy až na jablka, která jím po kilech, ale pořád lepší, než se cpát čokoládou,“ řekla s tím, že zatím extrémně netloustne, nohy jí neotékají a má pocit, že není ani tolik náladová a nepříjemná.

„I když manžel by vám možná řekl něco jiného... Těhotenství mě baví. A jako staré exhibicionistce se mi líbí i ta pozornost okolí, všichni jsou na mě hodní,“ přiznala nastávající maminka.



Arichteva, která je na sociálních sítích hodně aktivní, připustila, že se tam objeví i její dítě. Podobně to má její kamarádka Nikol Štíbrová.

„Čím dál víc se kloním k tomu, že ano. Můj muž o to zrovna nestojí, ale na druhou stranu chápe, že kdybych to neudělala, byla bych povrchní. Lidi, kteří mě sledují, pouštím do svého soukromí, ukazuju jim třeba novou koupelnu, zahradu, zprostředkovávám zážitky z cest či návštěv restaurací, a teď si najednou budu hrát na to, že jsem neporodila? Anebo ukážu jen dětskou ručičku či hlavičku zezadu? To mi přijde nefér. U jiných profilů to neodsuzuju, ale k tomu mému mi to nesedí. Takže dříve nebo později se moje dítě na Instagramu objeví. Jen najít tu správnou míru, aby se z toho nestal dětský koutek,“ dodala.



Herečka, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, První republika, Policie Modrava či Slunečná, se s režisérem Biserem Arichtevem poznala během natáčení seriálu Vyprávěj. Vzali se v roce 2013. Arichteva v roce 2018 tančila ve StarDance a spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou tvoří komické trio 3v1. Natáčejí vtipná videa a také moderují.