Veronika Arichteva je těhotná. Štíbrová si ji dobírá, že jí nevěří

„No. Bude prdel!“ napsala herečka k snímku s miminkovským oblečením se stejným nápisem a hned jí pod příspěvkem začaly gratulovat kromě fanoušků i známé tváře jako například herečka Andrea Růžičková nebo zpěvačka Monika Absolonová.

Její kolegyně z komického tria 3v1 Nikol Štíbrová si nastávající maminku hned začala dobírat. „No to ti teď tak budeme věřit,“ napsala a později doplnila, že její syn má z toho radost. „Máťa se těší. Sem chtěla říct!“

Veronika Arichteva loni v létě pro týdeník 5plus2 přiznala, že na mateřství se už moc těší. „Už je na čase se v životě trošku někam posunout. Posledních pár let mi do života přicházejí zajímavé pracovní věci a často to pro mě jsou opravdu výzvy. Hrozně mě to baví, což ale znamená, že člověk některé věci odsunuje. Říkali jsme si, že půjdu do StarDance a potom už zvolním a budeme se konečně soustředit víc na rodinu. Do toho pak ale přišly Letní shakespearovské slavnosti, a takové nabídky se neodmítají,“ řekla herečka.

„Já se na mateřství hrozně těším, ale nechci se úplně vzdát práce. Pokud to půjde nějak skloubit, budu nejšťastnější. Proto ráda nazkouším další dvě věci, abych se měla k čemu vracet. To je takový můj plán. I tak jsem ale například nedávno odmítla jednu roli v seriálu. Věděla jsem, že bych to časově nezvládala, a když do něčeho jdu, chci vědět, že budu mít prostor se tomu opravdu věnovat. Také chci být samozřejmě nějaký čas doma. Přeci jenom plánovat si rodinu bez toho, abychom se s manželem potkali, tak úplně nejde,“ dodala Arichteva

Herečka, známá ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, První republika, Policie Modrava či Slunečná, se s režisérem poznala během natáčení seriálu Vyprávěj. Vzali se v roce 2013. Arichteva v roce 2018 tančila ve StarDance a spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou tvoří komické trio 3v1. Natáčejí vtipná videa a také moderují.