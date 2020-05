Veronika Arichteva opouští Slunečnou. Kvůli těhotenství a koronaviru

Přestože herečka myslela, že bude natáčet, dokud jí to stav dovolí a rostoucí bříško nebude překážkou pro filmaře, teď je všechno kvůli pandemii jinak. Veronika Arichteva tak coby Denisa Kánská končí a před sebou má už jen mateřské povinnosti.

„Miminko je nejdůležitější. Pokud se situace uklidní a ukáže se, že pro mě natáčení jako pro těhotnou nebude rizikové, tak bych samozřejmě ráda točila,“ uvažovala herečka ještě předtím, než se po dvou měsících opět otevřely dveře ateliérů.

Veronika Arichteva tak nastoupila na natáčení jen proto, aby dotočila svoje party a se všemi se rozloučila. „Do ateliérů jsem se těšila moc. Chtěla jsem se hlavně se všemi rozloučit a poděkovat jim, že mi tady s nimi bylo moc dobře. Takže si dnešek užívám a pak už zase zpátky domů,“ popisuje své pocity herečka, která poslední scény točila ve vlastním oblečení.

„Normální džíny už nedopnu, mám ty s gumou. Teď se to budeme snažit nějak schovat, protože v ději těhotná nejsem. Zkrátka budeme předstírat, že jsem jen trochu tlustá.“

Veronika Arichteva sice prozatím s natáčením končí, ale diváci Slunečné ji budou moci na obrazovkách vidět ještě po letní pauze v září. „Rozhodnutí Veroniky nepokračovat v dalším natáčení seriálu Slunečná plně respektujeme, ale samozřejmě nás to mrzí. Chápeme, že je to pro ni v tomto stavu a za těchto nestandardních podmínek náročné. Přejeme jí krásné a pohodové těhotenství a těšíme se na to, až se za námi vrátí. Veronika sice s natáčením končí, ale ve Slunečné se bude na obrazovkách objevovat ještě několik měsíců. To znamená, že scenáristé budou mít dostatek času vymyslet, co se s Denisou Kánskou bude dít dál,“ dodává ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.