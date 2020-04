Karanténa mi hodně pomohla v tajení těhotenství, říká Veronika Arichteva

„Přiznám se, že mi karanténa hodně pomohla v tom utajení. Nechtěli jsme to hned zveřejňovat. Původně jsem o tom nechtěla říkat veřejně asi i delší dobu, ale je pravda, že to všichni tak trošku tušili,“ prozradila nastávající maminka.

Herečka se ale nakonec rozhodla jít s pravdou ven a na Instagramu zveřejnila fotku s viditelným těhotenským bříškem.

„Tak mi přišlo hloupý už lhát, když mám prdel jak vrata a obrovský břicho. Takže jsem ráda, že jsem se mohla takhle pochlubit. Manžel byl samozřejmě nadšený, ten to ví už tedy delší dobu. Těšíme se v září na miminko. Pohlaví už taky víme, ale to říkat zatím nechceme,“ řekla hvězda seriálu Slunečná, jehož natáčení ale bylo kvůli koronaviru pozastaveno. „Jak to bude se Slunečnou? Doufám, že v natáčení budu pokračovat, asi zřejmě budou muset scénáristé nějak upravit tu linku, že budu těhotná, otázkou je s kým, ha!“

Arichteva dodala, že se hned od začátku těhotenství cítí moc dobře a s humorem sobě vlastním doplnila, že kdyby neměla zvětšující se tělo, tak vůbec nepozná, že je těhotná.



Hereččin manžel, režisér Biser Arichtev (43), má kromě očekávaného přírůstku do rodiny i další důvod k radosti. Dočkal se i filmařského přírůstku a dokončil pro Českou televizi dvoudílný film Anatomie zrady – Emanuel Moravec s Mariánem Labudou mladším v hlavní roli muže, který se stal symbolem kolaborace.

„Prostřednictvím této postavy poznáváme politické dění v naší zemi v letech nacistické okupace očima důležitého aktéra s dramatickým osudem. Sledovat z historického odstupu proměnu zásadového idealisty v ‚zrádce národa‘ je fascinující,“ řekl Arichtev.