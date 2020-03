Jak jste se dostala ke zpívání?

Máma krásně zpívala, takže jsem si odmalička doma notovala. V osmi letech jsem začala chodit do skautu a tam se hrály u táboráku na kytaru trampské písničky a já jsem toužila naučit se to. U zpěvu mi totiž do té doby chyběl doprovod, a to mě motivovalo. Tenkrát jsem ještě netušila, že mě to tak chytne a půjdu potom dál na konzervatoř.