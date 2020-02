Estetické úpravy jsou tak trochu o závislosti, míní Vendula Pizingerová

Vendulo, povídáme si spolu na na Českém plese v pražském Obecním domě. Jaký máte k plesům vztah?

Na plese jsem byla naposledy loni. To byl ples Top 100. Letos je to můj první a poslední ples. Myslím si, že jeden za sezonu stačí.

Kdo vás tentokrát oblékal?

Osmany Laffita. Šaty jsem už na sobě jednou měla, a to na koncertu Kapky naděje. Vždycky když mi Osmany ty šaty ušije, tak je poté dáme do dražby. Chceme udělat i přehlídku.

Budete v roli modelky?

Ne, to ať vezme na sebe někdo jiný! (smích)

Proč ne? Jste ve formě, nemáte se čeho bát. Pracujete na sobě hodně?

Děkuji. No, je pravda, že jsou ušité na mě, tak možná ano. Pracovat na sobě musím. Je tu poločas rozpadu. Nikdo z nás nemládne. A nemůžeme si hrát na to, že je nám pětadvacet, že jo? Takže každý asi úměrně svému věku.

Jste postupem času otevřena nějakému vylepšení, nebo jste už na něčem byla?

Můj manžel není otevřen vylepšením. (smích) Věřím, že to co nejdéle nebude člověk potřebovat.

Dokáže vás od toho odradit pohled na některé zahraniční hvězdy?

Určitě. Některé holky vypadají jako přes šablonu. Jsou si dost podobné. Myslím, že je to otázka závislosti. Ti lidé chtějí být čím dál víc dokonalí. A na světě přitom není dokonalé vůbec nic.

Máte nějaký ideál krásy, ke kterému ráda vzhlížíte?

Měla jsem ráda princeznu Dianu.

Její nesmrtelné outfity jsou opět tu, díky tomu, že 90. léta jsou v kurzu.

Určitě. Ta móda se vrací. Ale jinak asi vzor nemám.

Čeká vás v nejbližší době nějaká výzva?

Čeká mě práce, práce, práce. Brzy máme v Motole vernisáž. Fotky fotily děti s Kapkou naděje. To je takové hezké, roztomilé. Jinak jsem teď byla na trekové dovolené. Jsem ráda, že jsem ji přežila.

Jak to zvládáte? Na to jste dříve nebyla zvyklá.

Ano, nebyla jsem na to zvyklá. Manžel dneska zrovna říkal do nějakého rozhovoru, že mě na to postupně pomalu připravoval. (smích)

Už umíte rozdělat a postavit stan?

Většinou spíme pod širákem. Dneska to máte tak, že stany jen rozděláte a není to problém.

Stalo se vám někdy na podobných cestách něco nepříjemného?

Dnes jsme se o tom bavili, že jsme jednou měli v Indonésii v koupelně škorpióna. Toho pak manžel zabil. Ale jinak jsme na cestách víceméně neměli žádné trable.

Jak se na tyto typy dovolených tváří váš syn?

Syn byl s námi a byl spokojený. Alespoň má nějakou zábavu.

Kdyby bylo rozhodování čistě na vás, vyhrála by hezká dovolená na Sardinii, nebo treková dovolená?

Já bych to rozpůlila. Protože nevydržím ležet u bazénu nebo u moře deset hodin, to ne. Ale moře mám ráda.

Jste obecně spíše typ, který upřednostňuje pohodlné oblečení, nebo se naopak občas ráda dokonale upravíte?

Jak kdy. Člověk na to musí mít náladu. Už jsem pochopila postupem času, že vždycky, když se to blíží a musím se rozhodovat, co na sebe, líčit se a podobně, tak se mi nechce. Ale ve finále, když to všechno uděláte a jste pak tady, tak je to vlastně fajn.

Vendula Svobodová a Josef Pizinger se vzali 5. září 2015.

Chodíte ráda za kulturou?

Chodíme s manželem rádi na koncerty i do divadel, docela dost.

Mohou i vás osobně teď někde lidé vidět a podpořit nadaci?

Určitě, například vernisáží, která nás teď čeká. Letos slaví Kapka naděje dvacet let, takže akcí bude určitě hodně.

Bude nějaký velkolepý koncert?

Chystáme ho. Už domlouvám hosty. Protože je to však většinou mezi Vánocemi, je to vždycky dost složité. Ale věřím, že všechno nakonec dobře dopadne.

Takže jména zatím neprozradíte, bude se improvizovat?

Aby to nevypadalo, že improvizujeme! (smích) Že tam přišel, kdo měl čas. Tak to není. Máme připravenou takovou hezkou kostru vánoční pohádky.

V životě se dokážete poprat s věcmi i improvizací?

Musíte. Víte co, tak je to vždycky. Pobavte boha tím, že mu sdělíte své plány. Tak to prostě nefunguje. Všechno je jinak!