Beru jako zázrak, že máme zdravé dítě, říká po porodu Vendula Pizingerová

„Cítím se... No, jako po porodu, jsem ještě unavená, ale jinak je všechno v pořádku. Zvládla jsem to, měla jsem dva ověřené porodníky. Pana profesora Caldu a pana doktora Cindra. A u porodu byl hlavně i Josef. Takže to bylo všechno fajn,“ popsala Vendula Pizingerová v telefonickém rozhovoru pro pořad Showtime.

„Rodila jsem císařským řezem. Když už jich máte několik za sebou, tak to tak je, že člověk musí, že je k tomu určen. Poprvé jsem rodila ve třiadvaceti, pak ve třiatřiceti. Je to stejné,“ říká ředitelka nadačního fondu Kapka naděje.

Čím je člověk starší, tím více myslí podle Pizingerové na to, že se mu při porodu může cokoliv stát. „Ale to se může stát vlastně v podstatě kdykoliv. Beru jako zázrak, že máme zdravé dítě a že všechno dopadlo dobře. Přála bych všem maminkám, aby na tom byly stejně,“ říká.

Její manžel Josef byl u porodu, za což je Vendula Pizingerová moc ráda. „Když jsem se na něj dívala, viděla jsem jeho roztěkané oči, vlastně ani nevěděl, co ho čeká. Ale jsem šťastná, že tam se mnou byl,“ pochvaluje si a dodává, že v současnou chvíli se už těší domů na to, až malého Josefa poprvé osobně uvidí i syn Jakub.

„Myslím, že si to nedokáže ani představit, že má tak malého bráchu. Nikdy v životě jsem neviděla svého manžela tak rozněžnělého, jako když poprvé viděl svého syna,“ říká Pizingerová s tím, že i ženy po čtyřicítce se podle ní za určitých předpokladů nemusí bát porodu.



„Vedle mě rodila v porodnici U Apolináře paní, které bylo jedenačtyřicet let a měla první dítě. Hrozně moc mi děkovala, že dostala díky mně odvahu v tom svém těhotenství a hodně ji to posílilo. Rodit po čtyřicítce není tak špatné. Samozřejmě za předpokladu, že je člověk plně zdráv a může takovou věc jako je těhotenství a porod podstoupit,“ dodává.

Druhý syn Venduly Pizingerové, který dostal jméno po otci Josef, se narodil v úterý 13. října. Z manželství se skladatelem Karlem Svobodou měla šéfka nadace Kapka naděje dvě děti. Dcera Klára zemřela v srpnu 2000 na rakovinu, byly jí čtyři roky. Syn Jakub letos oslavil 15. narozeniny.

S nynějším, už třetím manželem Josefem, jehož máma je Vendulina nejlepší kamarádka Simona, se dali dohromady před osmi lety a v roce 2015 se vzali.