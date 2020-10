Vendula Pizingerová se pochlubila fotkou novorozeného syna Josefa

„Děkujeme a zdravíme. Okolo mě na JIPu samí mikro kluci taky... a jejich dojaté maminky. Těm, kdož se včera opili na naše zdraví, přeju, ať je nebolí hlava. Dík lékařům Pavel Calda a Josef Cindr a manželovi Josefu Pizingerovi, že mě podporoval u porodu,“ napsala novopečená maminka na Instagramu.

Druhý syn Venduly Pizingerové, který dostal jméno po otci Josef, se narodil v úterý 13. října. Z manželství se skladatelem Karlem Svobodou měla šéfka nadace Kapka naděje dvě děti. Dcera Klára zemřela v srpnu 2000 na rakovinu, byly jí čtyři roky. Syn Jakub letos oslavil 15. narozeniny.

Vendula Pizingerová ještě před porodem prozradila, že pro ni nebylo těžké rozhodování mít ve 48 letech další dítě.

„Nějak jsem to neřešila. Dříve to bylo tak, že ženské rodily, dokud mohly, měly kupu dětí a nikomu to nepřipadalo zvláštní. A dnes se z toho dělá věda. Třeba moje babička měla mámu taky ve čtyřiačtyřiceti letech. To byla průkopnice, i mladšího manžela měla! Přitom přišla na svět už v roce 1903, a podívejte se! To byla revolucionářka. Narodila se na statku v jižních Čechách a v patnácti se sebrala a odešla do učení na rodinnou školu na Hlubokou. A to musela být obrovská odvaha v té době,“ řekla pro iDNES.cz.

S nynějším, už třetím manželem Josefem, jehož máma je Vendulina nejlepší kamarádka Simona, se dali dohromady před osmi lety a v roce 2015 se vzali.

„A dnes spolu čekáme dítě. To je taky vtipné. Kdyby mi to někdo řekl před deseti lety, pošlu ho do blázince. Vždyť ho znám od jeho osmi let. Kupovala jsem mu k Vánocům dinosaury, kraťasy a nožíky. Ale říkám to s nadsázkou, protože v životě je možné všechno. A to je na něm krásné. Lidé, kteří vás budou chtít odsoudit, se najdou vždycky. Někdo se na mě dívá skrz prsty, že mám vztah s mladším mužem, jenže jsem měla vztah se starším, a podívejte se, jak to dopadlo! Byla jsem ve 34 letech vdova. Vždyť tady Karel mohl do devadesáti být, mohl ještě složit mnoho krásných písniček a mohl naučit Kubu hrát na klavír! Ano. Ale je to zkrátka jinak. Karel znal Pepu. Vždycky mu půjčoval počítač, když byl ještě malý, a říkal mi: „Podívej, z toho kluka jednou něco bude!“ A měl pravdu!“ dodala.