Je strašně důležité, aby rodiče byli svěží a v pořádku, míní Pizingerová

Říkala jste, že jste si přišla do studia odpočinout. Utekla jste trochu od mateřských povinností?

Utekla, neutekla. Zase se do nich vracím a dneska to žezlo přebral můj manžel vlastně poprvé na delší dobu, než je hodina. Tak věřím, že je všechno doma v pořádku. (smích)

Jste jako ostatní maminky nervózní a potřebujete co patnáct minut fotografii, co dítko dělá?

Myslím, že manželovi můžu důvěřovat. Navíc je tam syn, kterému bude už šestnáct let. A Kuba malého občas, no asi i dost často, koupe, nebo si s ním hraje. Takže to umí.

Vy jste vždycky měla formu a sportovala jste. Musela jste si teď s dítětem na prahu padesátky říct, že budete vypadat výborně i na maturitním plese, až vyroste?

Na prahu padesátky... to je, jako když řeknete na prahu smrti! (smích)

To se omlouvám...

To se tak říká! Na prahu padesátky, na prahu smrti. Pak se říká také taková omšelá věta: Každému je tolik, na kolik se cítí. Není to pravda, jsou tam nějaké neprospané noci samozřejmě, ale člověk se nějakým způsobem snaží dostat do formy, což s tím malým jde velice dobře, protože pořád chodíme ven.

S manželem Josefem a synem, který se jmenuje stejně.

Zesílila jste paže, když pořád zvedáte?

Tak malej má něco okolo sedm kil, takže to ještě není na nějakou velkou posilovnu. Ale já už zase zpátky chodím cvičit.

Už jste si zvykla na náročné dovolené, které vám manžel dovede přichystat?

Zvykla a teď už si bude muset zvykat on, že ponese ještě malého na zádech.

To už jste si domluvila, že vy nosit nebudete?

Já bych tam v žádném případě nedošla, to určitě ne. Je samozřejmé, že se vám změní život. Možná se změní i ty náročné dovolené, že manžel je častěji bude trávit s kamarády. Ale já bych byla ráda, aby je trávil i se mnou a s rodinou.

Co byste řekla čtenářkám ohledně toho, zda si děťátko pořídit i po čtyřicítce?

U nás to byla kategorie zázrak a taková šťastná náhoda. Celá rodina a můj manžel jsou nadšení, malý je úplně úžasný. Takže když mají energii, tak s chutí do toho!

Vendula Pizingerová se synem Josefem

A víte o tom, že Brigitte Nielsenová měla dítě i ve čtyřiapadesáti?

Tak já nejsem naštěstí Rudá Sonja! (smích) Ale je mi tady dneska horko, tak možná tak vypadám. Samozřejmě, že pak už je to o tom, že nepočítáte moment, kdy se vám to dítě narodí, ale s tím dítětem budete dál růst a muset dělat aktivity, vedete ho do školy a tak dále. A je strašně důležité, aby rodiče byli fresh a v pořádku.

Máte nějaký recept na optimismus?

Jsem optimistického založení z podstaty, takže na to asi žádný recept není. Ale asi jedna věta je důležitá, že jsem se nenechala nikdy zlomit.

Nalomila vás v něčem, byť i trošku, coby akčního člověka aktuální koronakrize?

Tak tady je velká výhoda mateřství. Mě se to vlastně až tak moc netýká. Chodit na procházku, slabikovat a ukazovat hračky, to můžete dělat v jakékoliv době. Pokud není válka samozřejmě.

Jako ředitelka Nadace Kapka naděje si myslíte, že se budou peníze shánět hůře, nebo jste přesvědčena, že na dobro se najdou finance vždycky?

Na počátku jsme pracovali pro nemocné děti leukémií a různými jinými druhy rakoviny, a teď to jsou nemocné děti obecně. My sponzorujeme přes padesát nemocnic v celé České republice, tak se nám pořád daří dobře. Kapka naděje je na tom charitativním trhu etablovaná více než dvacet let, tak věřím, že máme důvěru lidí, kteří nám přispívají. Tady to bude asi stejně jako u firem, že ti nejsilnější přežijí. Tak to je.

Co byste si přála do následujícího období?

Já bych si přála se vyspat! (smích)

Kolik hodin teď denně naspíte?

No dneska jsem skoro vůbec nespala, takže je to náročné, ale věřím, že syn, on je neuvěřitelně energický, že až začne běhat, tak si možná trošku přispím.

Jaký je to pro vás pocit tady v televizním studiu? Vzít si místo domácích pohodlných tepláků po čase šaty a podpatky?

No trošku mě bolí nohy v lodičkách, to je pravda. Je to jedno, jestli lidi v koroně nebo na mateřský nosí tenisky. Ale tak je to změna každopádně dobrá, už jsem si vzala pantofle. (smích)

Jaký máte jinak vztah k tomu ženskému arzenálu? Vysoké boty a líčidla?

Já to mám ráda a vždycky jsem to ráda měla a vypadá to krásně. Ale na druhou stranu, můj muž na to úplně netrpí.

On vás má rád hezky přírodně a v přírodě.

Ano, přesně tak. A ještě mi říká, abych se vůbec nemalovala. No tak to už jako nepřipadá v úvahu, že jo! (smích)