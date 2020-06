Kvůli hormonům to u nás doma občas pěkně kulminuje, směje se Pizingerová

„Poprvé jsem rozbila zvyklost tím, že jsem si vzala o třicet tři let staršího partnera. Muž a žena jsou rozdílní proto, že mají spolu kooperovat, a je jedno, kolik jim je let,“ připomněla Vendula Pizingerová v primácké Show Jana Krause své první manželství s hudebním skladatelem Karlem Svobodou.

K tomu ještě přidala poznámku o tom, že konvence porušila dokonce i v tom, že muž by měl být vyšší než žena. Ona přitom měla i menšího chlapa.

Šéfka Nadačního fondu Kapka naděje je nyní provdaná za muže o šestnáct let mladšího a dva roky před padesátkou s ním počátkem října čeká dítě. „Předpověď je, že by se dítě mělo narodit ve stejný den, kdy má můj manžel narozeniny,“ prozradila nastávající maminka.

Ze svého předchozího manželství se zesnulým Karlem Svobodou má Vendula Pizingerová syna Jakuba. „Kubovi je patnáct let a letos v covidovém šílenství dělal zkoušky na střední školu a dostal se na veterinární obor,“ řekla a potvrdila, že syn s jejím mužem výborně vycházejí. Přesto mají občas doma Itálii. „Jakubovy hormony pracují, protože je v pubertě, moje hormony také pracují, takže to u nás doma občas pěkně kulminuje.“

Budoucí maminku letos česká i další významná událost. Její neziskovka letos oslaví dvacetileté výročí vzniku. „Letos asi nebude úplně jednoduché nasbírat dostatek peněz, protože firmy první, co utáhnou, bude marketing a charita, takže bude na naší šikovnosti, abychom vymysleli zajímavé projekty, díky kterým se nám vrátí finanční prostředky,“ míní Pizingerová.

Letos se svým nadačním fondem nakoupila roušky, ventilátory, respirátory a různé ochranné prostředky, které věnovala do čtyřiceti českých nemocnic. „Já jsem své dceři slíbila, že budu pomáhat, a mám pocit, že moje energie nepřichází na zmar, když třeba komunikuju s rodiči těžce nemocných dětí. Jsem ráda, že mohu někomu pomoct a poradit,“ řekla o své práci.

Na závěr se řeč opět stočila na její požehnaný stav a také na to, že se mezi lidmi najde bohužel i pár nepřejících závistivců. „Některé lidi to hodně vzrušuje, ale také bych měla dodat, že tak 98 procent lidí, až mě to překvapilo, mi přeje štěstí. Jsou nadšení, a já bych jim za to chtěla poděkovat. A těch pár kverulantů? Ti se najdou vždycky!“ dodala.