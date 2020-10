Vendula Pizingerová porodila. Manžel si přál syna, ona dceru

„Josef Pizinger mladší, 13. 10. 2020. Tak tě tady vítáme, synu, i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší,“ napsala na Instagramu novopečená maminka k fotce syna a přidala vzkaz pro manžela. „Už jsem nevěděla, co ti mám dát k narozeninám... věřím, že je to ten nejkrásnější dárek.“

Vendula Pizingerová měla z manželství se skladatelem Karlem Svobodou dvě děti. Dcera Klára zemřela v srpnu 2000 na rakovinu, byly jí čtyři roky. Syn Jakub letos oslavil 15. narozeniny.

V roce 2007 Karel Svoboda zemřel, zastřelil se doma na zahradě. Šéfka Nadačního fondu Kapka naděje se později provdala za Patrika Auše, po třech letech se ovšem rozvedli. V roce 2015 si vzala Josefa Pizingera a letos oznámila, že s manželem čekají přírůstek do rodiny.

Pizingerová v rozhovoru pro magazín OnaDnes prozradila, že zatímco její manžel by si přál syna, ona by ráda měla dceru.

„Není to kvůli Kláře, nehledám náhradu za dceru, to samozřejmě ani nejde, ale chtěla bych dělat takové ty holčičí věci, nakupovat šaty, česat vlasy... Když byl Kuba malý, neuměla jsem si hrát s auty, mně to nic neříkalo, je to jiný svět, vůbec vžít se do mužského myšlení je pro mě těžké. Je legrační pozorovat Kubu, způsob jeho uvažování, když teď dospívá. A ještě zajímavější je vidět, že dospělý muž to má vlastně stejně. Někdy se až zarazím, jak je možné, že jsou muži tak průhlední,“ řekla ještě před porodem.