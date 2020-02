Nesnáším, když někdo neumí dělat svou práci, říká Varhan Orchestrovič Bauer

„Píší o mně, že jsem excentrický hudební génius. Vychází to asi z toho, že jsem někdy nepochopený. Dělám totiž něco, čemu málokdo rozumí a navenek to pak možná působí tak, že je to šílené a strašně přitažené za vlasy. Ale já přesně vím, co dělám. Alespoň po té hudební stránce,“ říká Varhan Orchestrovič Bauer.



Skladatel a dirigent přiznává, že skladatelská činnost je velmi introvertní. „Člověk se uzavře sám do sebe. Já tomu říkám ‚ponořit se do své vnitřní hlavy‘. Takže když na mě někdo v tu chvíli promluví, vůbec nevím, co se děje. Žena se mě třeba zeptá ‚chceš tohle?‘ a já jí odpovím až za deset minut. Ona pak často už ani neví, na co jí odpovídám,“ směje se Bauer a dodává: „Nejraději proto pracuji v noci. Potřebuji naprosté ticho a klid.“



Varhan Orchestrovič Bauer je introvert sedící doma u piana v pyžamu a zároveň extrovertní dirigent. „Na to se musíte ráno vzbudit, přenastavit si to v sobě a říct si ‚dobře, teď jdu mezi lidi‘. Když skládám, vlastně se pokaždé uměle stávám autistou. Odstřihnu okolí, plně se soustředím a jsem ponořen do jezera hudby,“ popisuje osobitý hudebník, který se snaží mít svůj charakter a vzhled v souladu.

„To, co jsem dostal do vínku, tedy že jsem divný, jsem ještě záměrně potrhl. Když jdu v davu tisíce lidí, tak mě tam uvidíte a najdete. Nejsem divný, protože chci být zajímavý, ale vychází to z mé podstaty. Jsem muzikant, dirigent, hraji i jazz. Je to velká mozaika. Může to tak možná působit, ale všechna rozhodnutí, která dělám, nejsou dílem momentálního šílenství a nejsou náhodná. Vše je promyšlený dlouhodobý koncept,“ vysvětluje Varhan Orchestrovič Bauer, který původně vystudoval chemickou průmyslovku.



Skladatel přiznává, že je pro něj velmi náročné jít si například vyřídit něco na úřad. „Nespím kvůli tomu, jako bych snad šel s něčím vážným k doktorovi. Je mi z toho předem šoufl. Pak přijdu na úřad a tam je často někdo, kdo neumí dělat svou práci. A to prostě nesnáším a jsem z toho běsnej,“ popisuje. „Jsem osobnost a nenechám se zatlačit do kouta. Ostatní lidé to se mnou budou mít vždy těžké,“ říká.

Varhan Orchestrovič Bauer s rodinou (Praha, 16. dubna 2019)

Varhan Orchestrovič Bauer složil před lety možnou novou verzi české národní hymny. „Naši hymnu psal František Škroup do Fidlovačky přesně v momentě, kdy mu umírala žena. Ta melodie je tklivá a navíc je to písnička slepého houslisty, který se vrací do země, kterou si pamatuje jako hezkou. Ale už ji nemá možnost vidět,“ vysvětluje skladatel, co ho k inovaci české hymny vedlo.



„Říkal jsem si, že by se mi líbila taková hymna, která by byla více majestátní. Kdo u nás dělal takové věci? Gustav Mahler, který se narodil na Moravě v obci Kaliště. Zároveň by bylo dobré, kdyby tam byly ‚citovány‘ nejznámější české hudby po světě, Smetana, Dvořák... Protože na to, jaká jsme malá zemička, jsme hudebním významem stejně důležití a velcí jako ruští a američtí skladatelé. Nemyslím si však, že se nová verze hymny začne v nejbližší době používat. Škroupova skladba se stala hymnou až 62 let po jeho smrti,“ dodává Varhan Orchestrovič Bauer.

VIDEO: Česká národní hymna v novém kabátě (Varhan Bauer):