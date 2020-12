Ze slovenské perspektivy jsou Češi velcí cynici, říká hrdina vánoční pohádky

Jaká je postava, kterou v pohádce O léčivé vodě hrajete?

Jakub je dobrodružný, statečný. Strávil deset let na vandru a vrátil se o nic méně odvážný. Neštítí se žádného dobrého skutku, naopak skáče do nich po hlavě.

S hraním v pohádkách už zkušenosti máte…

Ano i ne. Můj bratr hrál dvojroli prince a kováře. A já posloužil jako dublér svému bratrovi. On hrál obě role, ale když se setkaly, tak jsem zaskočil.

Jak vnímá mladý herec účinkování v pohádce?

Jako každé jiné hraní. Já se snažím odvádět dobrou práci. Není malých rolí. A tato role Jakuba rozhodně není malá.

Prý jste měl na tuto pohádku netradiční casting.

Ano. Já bydlím v Brně a nemohl jsem na Slovensko, protože bych musel být dva týdny v karanténě a pak se teprve konkurzu zúčastnit. Produkce mi tedy poslala texty a nabídla mi, ať se natočím na video a zašlu jim to.

Zažil jste něco podobného již předtím?

Asi dvakrát nebo třikrát u reklam. Je sice super, že nemusíte nikam jezdit a máte nespočet pokusů, ale zároveň je natáčet sám sebe zvláštní.

Darija Pavlovičová a Jakub Spišák v pohádce O léčivé vodě (2020)

Jste z herecké rodiny. Uvažoval jste někdy o tom, že byste se věnoval jinému povolání?

Po střední škole jsem absolvoval více přijímacích řízení, ale vždy se to týkalo umění. Uvažoval jsem o scenáristice.

Studoval jste v Brně, kde jste se i usadil. Čím vás Česká republika okouzlila?

Pořád naše národy vnímám strašně blízko. Patříme k sobě, mnoho rodin je propojených a mně to ani nepřijde, že bych odjel do ciziny. Také je v Česku více pracovních příležitostí, ale zároveň je tam i větší konkurence.

Konzultujete v rodině něco, co se týká herectví?

Když potřebuji s něčím pomoct, tak se rodičů zeptám, ale většinou nejde o herectví. Mám pocit, že v naší rodině není oblíbené rozdávat rozumy.

Jakub Spišák

Jak slavíte Vánoce?

Já mám narozeniny na Štědrý den. Když jsem byl menší, tak jsem byl naštvaný, že dostávám méně dárků než ostatní, ale teď už dárky neřeším a těším se na slavnostní večeři. Místo kapra míváme lososa. Jednou si máma vymyslela, že budeme mít krevety. Pravidelně máme zelňačku a pak máme ještě jednu polévku, rusínskou máčanku. Ta mi ale moc nechutná.

Sledujete o Vánocích pohádky?

Přes den je televize zapnutá a jedním okem koukáme, co se vysílá. Pravidelně se díváme na Tři oříšky pro Popelku.

V Česku je štědrovečerní pohádka fenomén. Je hodně sledovaná a pak se i hodně řeší, jaká byla. Je to podobné i na Slovensku?

Myslím, že u nás to takové není. Lidé se také hodně dívají, ale není to tak kulturně spjaté s tím národem.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi českým a slovenským herectvím?

Když se dívá člověk z české perspektivy, zdají se mu Slováci hrozně emotivní, jde o prožitek. A ze slovenské perspektivy jsou Češi velcí cynici. Z naší pohádky mám pocit, že si z obou světů bere něco.