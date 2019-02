Když chlap není sexy, tak mu motorka nepomůže, míní Vanda Hybnerová

„Byla jsem celoživotní odpůrce motorkářů, posmívala se jim jako dárcům orgánů a trpěla, když chtěl moje dcery někdo svézt na fichtlu. A najednou se to stalo. Svezla jsem se a zbavila se strachu. Asi záleží na tom okamžiku, taky kdo vás sveze a jakou vzpomínku to zanechá,“ řekla herečka.

Sice má skútr, ale nejde o žádnou designovku ani růžovou Vespu. Její Honda podle ní vypadá jako regulérní motorka. Když jezdí po Praze, zdraví se úsměvem na červené s ostatními, že vyzráli na stojící frontu aut. „Najednou má člověk spojence. To v autě nezažijete. A co je na tom to nejvíc? Že jízda voní. Jedu třeba kolem pekárny nebo okolo posekané louky a mám několikanásobný pocit z jízdy. Jezdím na pohodu, pomalu. No jsem už starší ročník, tak není kam spěchat, že?“ prohlásila.

Podle Vandy Hybnerové automaticky neplatí, že chlap na motorce je pro ženy přitažlivější. „Když chlap není sexy, tak mu motorka nepomůže. A je poznat, když má chlap motorku v srdci a když si ji koupí, aby si zvedl ego, nebo dohnal odcházející mládí,“ míní. „To svádí k tomu, že to platí i na mě, když jsem začala jezdit v 47 letech. Ale já jedu pomalu a na pomačkaný skútr nikoho nebalím. Těším se na jaro a na první jízdu, jak bude vonět vzduch. A to budu i já nejkrásnější.“

Herečka se prý od zkušených skútristů dozvěděla, že dokud svůj stoj nepoloží, neví, co to je skútr. „No tak jsem ho pro jistotu položila, asi hodinu po tom, co jsem si ho koupila. Odřela jsem ho, promáčkla, poplakala si, nasedla a jela. Je to jak s koněm. Po pádu co nejrychleji do sedla,“ říká Hybnerová, která 28. února dorazí na zahájení 10. ročníku Motosalonu v pražských Letňanech.

A jaký je podle herečky rozdíl mezi jízdou na oblíbených koních a motorkou?„Na koni nechávám většinu starostí o cestu na něm. On vidí, kam šlape a já můžu klidně zaklonit hlavu a koukat na mraky. Zase se o něj musím daleko víc starat. Holt ho neodložím po jízdě na stojan. Na skútru se musím víc soustředit a je to větší adrenalin, v mém případě ze zodpovědnosti. Ale péče o něj je téměř nulová. Teď stojí pod plachtou a čeká, až ho vytáhnu. Na rozdíl od koně, kterému se v zimě musím věnovat víc než v létě. Obojí ale miluji,“ dodala.