Často vyklepávám slámu z podprsenky ještě v divadle, žertuje Hybnerová

„Často vyklepávám slámu z podprsenky ještě v divadle,“ prohlásila se smíchem Vanda Hybnerová, která k lásce ke koním vede i své dcery. S Josefínou (24), která koně i trénuje, nedávno vyrazila do Brna na chovatelský veletrh. Tam herečka s řadou dalších hostů zahajovala výstavu.

Na přesuny mezi Prahou a Vysočinou samozřejmě nejčastěji využívá auto. To považuje za domeček na kolech, který ovšem slouží více domácím mazlíčkům než lidem.

„Mám v autě pelechy pro psy a misky na vodu, protože se mnou neustále cestují nějaká zvířátka. Vedle gumáků mám i lodičky a vlhčené papírové kapesníčky, abych si mohla vyčistit nehty,“ prozradila.



Když si chce někdo přisednout, herečka to velice rychle a snadno dokáže vyřešit. „Když se mnou někdo jede, tak mu dám pod zadek noviny, aby neměl chlupy úplně na všem,“ řekla.

Dodala, že už dávno pochopila, že chlupy nejsou špína. Čím je herečka starší, tím méně také řeší, jak to v autě vypadá. V jejím případě by to byl stejně marný boj.