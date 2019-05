Na internetu se za mne vydával falešný Václav Vydra, svěřil se herec

Herecká role v Kameňáku už k Václavu Vydrovi neodmyslitelně patří. Své úspěchy měl také v dabingu, například v úspěšném animovaném filmu Madagaskar 2: Útěk do Afriky nebo Pulp Fiction: Historky z podsvětí.

Jeho největší životní rolí je ovšem chovatel koní. Těch má herec momentálně sedm. Denně po snídani jede na statek, kde jim většinou hned ráno strouhá kopyta.

„Od chvíle, kdy jsem si pořídil prvního vlastního koně, se to postupně posouvá od ježdění k denní péči. Čas ukázal, že péče je vlastně důležitější. Z jezdce se stane nechci říci přímo otrok, ale takový normální statkář pečovatel,“ říká Václav Vydra v rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou.

Již desátým rokem točí Václav Vydra se svou manželkou Janou Bouškovou komentáře k pořadu Prostřeno. „Nemůžu říct, že by mě to nějak vyčerpávalo. Sedíme s Janou proti sobě u mikrofonu a povídáme si. Jsou to takové intenzivní dvě tři hodinky. Pracujeme spolu rádi. Hrajeme spolu například divadlo na zájezdech. Jakákoliv podobná práce je vlastně takovou vítanou příležitostí být více spolu. Vzhledem k tomu, že jsme oba herci, tak toho společného času tolik není,“ svěřil se Vydra.

Pokud má herec výjimečně volnou chvilku, rád si večer sedne do křesla u televize a podívá se na dobrý film. „Vezmu si oříšky a takzvaně si vytřu mozek,“ říká.

Václav Vydra si nedávno založil vlastní profil na Facebooku. Zároveň však uvedl, že na něm nebude nic publikovat. „Založil jsem ho proto, že se za mě někdo vydával na internetu. Facebook mi nic neříká. Zatěžuje mě to. Mám své webové stránky, kde jsem měl kdysi i chat, aby mi lidé mohli psát a já s nimi komunikovat,“ říká.

Václav Vydra nechce nijak potlačovat přirozenost koní a oni mu to vracejí maximální důvěrou.

„Najednou mi tam však začaly chodit desítky zpráv týdně typu „děkuji, že jste si mě přidal do přátel“ a podobně. Pak jsem zjistil, že se za mne někdo vydává a slibuje mou fotku s autogramem za přidání do seznamu přátel. Dokonce jsem jednou na té falešné stránce viděl, že odpoledne se se mnou chystá živý chat,“ vzpomíná.



„Někdo si zkrátka žil alternativní život jako Václav Vydra. Měl jsem z toho docela problémy. Musel jsem falešný profil nechat zrušit a založil jsem vlastní. Chat na webu jsem také zrušil. Lidé se tam kolikrát vylévali ze všeho možného. Přirovnal jsem to k tomu, když k někomu přijdete na návštěvu a vyzvracíte se mu hned do předsíně. To také není úplně ideální,“ dodává herec.