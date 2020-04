Václav Vydra: Na ponorku u nás dojít nemůže. Na společně strávený čas se těším

Nevadí vám, že si vás už roky lidé spojují s Kameňákem? Co vy na to a stále vás tento „projekt“ baví?

No, baví. Mimo jiné taky proto, že jinou nabídku v podobném rozsahu jsem dlouho nedostal. Víte, tohle škatulkování mi docela vadí. Herec by měl hrát a s každou další rolí růst. Ideálně dostávat role různých charakterů a žánrů. Ale to je starost režisérů a produkcí. Herec, který bude čekat, až ho někdo osloví s nějakou úžasnou rolí v úžasném filmu, který získá cenu kritiky a ještě navíc naplní kina, může taky dřív umřít a nikdo ho nikdy v ničem neuvidí. Já jsem počtem rolí a léty hlavně divadelní herec. A tam je běžné, že se člověk setká se spoustou rolí odlišných charakterů v odlišných žánrech. Dřív to publikum chápalo a těšilo se na proměny svého oblíbeného herce a kritika to oceňovala. A dnes? Nedávno jsem měl tu radost hrát v Euripidově hře Ifigenie v Aulidě v režii skvělého Martina Čičváka. Ale představte si, že před premiérou už vyšla „kritika“ zpochybňující hodnotu inscenace, v níž může hrát „český chasník a koňák roli Agamemnona“.