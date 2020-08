Pocházíte ze známé umělecké rodiny, byla tedy pro vás konzervatoř jasnou volbou?

Nebyla to tak úplně moje volba, spíš samozřejmost. Zkrátka jsem ve čtrnácti neměl jasnou představu, co bych chtěl dělat, tak rodiče rozhodli za mě. Dostal jsem se na konzervatoř a od té doby se to se mnou nějak veze.