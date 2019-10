Pro herectví jsem se nerozhodl. Někdy před kamerou trpím, říká Rašilov

12:00 , aktualizováno 12:00

Tvrdí, že mu bylo povolání „podstrčeno“, v každém případě je prozatím nejmladším pokračovatelem slavné umělecké dynastie. Václav Rašilov občas prý opravdu při hraní trpí, ale není to ale tím, že by zapomněl text nebo nevěděl, co má dělat. Ptá se sám sebe, jestli by to někdo nezahrál líp.