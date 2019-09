Ze skrytého čísla mi volá jedině Lucie Bílá, říká Václav Noid Bárta

Jste momentálně šťastný a spokojený?

Ano, pořád to platí. Mám skvělou ženu Elišku. Brzy se nám narodí miminko, které se bude jmenovat taky Eliška. Tak jsem opravdu šťastný.

Vaše partnerka je tanečnice. Jak jste se poznali?

Známe se asi osm let, od muzikálu Aida. Přiznávám, že se mi vždy líbila. Patřila mezi ty nejtalentovanější tanečnice. Obdivoval jsem Elišku jak na jevišti, tak i potom doma.

Jak se připravujete na příchod nového člena rodiny?

Intenzivně. Chystáme se malovat, přestavovat pokoj v domě. Taky se snažíme, aby bylo všechno na dosah. Samozřejmě se na miminko moc těšíme. Malá už začíná kopat, tak to společně všichni sledujeme.



Na začátku roku jste vydal píseň pro dceru Terezu. Co myslíte, že vám na ni řekne, až bude jednou velká?

Doufám, že to ocení a bude ráda, že jsem udělal takové gesto.



Máte za sebou spoustu rolí. Kterou z nich máte nejraději?

Rád hraji Ježíše. Jsem vlastně jediný, kdo ho v Karlíne hraje. Tak na mě někdy přes týden, kdy hraji, dolehne tíha role. Mluvím a chodím pomaleji (smích). Je to velmi ovliňující role.

Je o vás známo, že rád cestujete. Kde jste byl nejdále?

Nejdál ve Venezuele, na řece Orinoko, kde jsme v noci lovili piraně. Naštěstí nás žádná nekousla. Ale chytili jsme kajmana.

Jezdíte rád autem?

Ano. Mám rodinné, které se dá změnit na luxusní karavan. Takže tam mám postel, dřez s vodou i ledničku. Všechno, co je potřeba k bydlení.



Jak se udržujete ve formě?

Hodně cvičím ve fitku. Přihlásil jsem se na soutěž v kulturistice, takže cvičím a mám i speciální dietu.



Zvedáte skrytá čísla?

Jediné skryté číslo, které mi volá, je Lucie Bílá.

V roce 2015 jste spolu se zpěvačkou Martou Jandovou zastupoval Česko v evropské hudební soutěži. Jaké to bylo?

Bylo to úplně něco jiného než u nás doma. Obrovská světová show. Byl to úžasný zážitek a velká zkušenost.

Kdy vydáte novou desku?

Dobrá otázka. Mělo to být překvapení, ale na Impulsu to řeknu. Mám připravený materiál na novou desku, kterou chci vydat v den koncertu, což je letos 16. prosince.

Jak se připravujete na koncert ve Fóru Karlín, na kterém oslavíte již patnáct let na hudební scéně?

Už to připravuji dlouho a jsem maličko nervózní, jak to všechno dopadne. Těšte se na skvělé hosty. Houslové trio, kapela Dymytry a Marta Jandová.

Máte před koncerty nějaký rituál?

Dělám takový boxerský trik. Jmenuje se stínování. Pořádně to rozproudí krev po těle a to já potřebuji.

Chodí na vaše koncerty víc holky, nebo kluci?

Spíš holky, a frajeři sedí otrávení vzadu.