Další dítě jsem nejdříve konzultoval s dcerou, říká Václav Noid Bárta

Jsme na akci ve stylu léta na Kubě. Měl jste již možnost se na Kubu osobně podívat?

Na Kubě jsem ještě nebyl. Nejblíž Kubě jsem byl ve Venezuele a tam to bylo opravdu krásné. Hrozně rád bych více cestoval. Mám to moc rád. Bohužel však na to není moc času, respektive jsou nyní jiné priority. Ke stáru se určitě na Kubu pojedu podívat.

Kam se chystáte letos v létě? Stihnete vůbec nějakou dovolenou u moře?

Zda bude u moře, to ještě nevíme. S dcerou Terezkou a s přítelkyní Eliškou milujeme dovolené, kdy si sedneme do našeho obytného auta a zkrátka někam vyrazíme. Vezmeme to letos přes německý Norimberk, kde je tuším delfinárium, což bude zážitek pro dceru, která delfíny miluje. Pak pojedeme do Alp a uvidíme, jestli dojedeme i k moři, či ne.

Letos to bude vaše poslední léto ve třech...

Je to tak. Už letos vlastně pojedeme ve čtyřech.

Jak se těšíte na svého druhého potomka?

Já i celá rodina se na prcka moc těšíme. Je to velké štěstí. Ještě nevíme, co to bude, zda holčička, nebo kluk. Ale to je úplně jedno. Bude to buď Eliška, nebo Vašík.

Už Terezku připravujete na to, že bude mít sourozence? Brzy jí bude pět let...

Celé jsem to vlastně plánoval už s dcerou. Plánovali jsme to s Eliškou tak, že jsme se Terezky nejdříve zeptali na to, zda už je připravená na sourozence. Moje bývalá manželka před půl rokem porodila, tak jsme se báli, aby Terezka nežárlila nebo z toho neměla nějaké chmury. Když jsme zjistili, že nic takového nehrozí, tak jsme do toho vlítli a nechali ji vybrat i jména.

Říkal jste, že rád chodíte na ryby, tak by to chtělo kluka, parťáka. Malá s vámi nejspíše na ryby chodit nebude.

To se právě pletete! Moje Terezka je na toto velice šikovná a má ryby ráda. Má i svůj vlastní prut. Dokonce už má i svoje modré boxerky a trénuje thajský box. Je v tom celkem dobrá.

Co říkáte na různá koupaliště plná zážitků a tobogánů? Máte to rád, nebo upřednostňujete třeba rybník a koupání v přírodě?

Oboje má svoje. S dcerou teď chodíme každou středu plavat. To je taková naše oblíbená společná chvilka v bazénu. Miluji však samozřejmě i alpská jezera a řeky, to je zase něco úplně jiného, nedá se to srovnávat. Každé má své pro a proti.