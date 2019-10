Alkohol už si nedám. Všechno je jen v hlavě, říká Václav Noid Bárta

Chystáte se na svou první soutěž v kulturistice. Jak se připravujete?

Je to tak. Soutěž mě čeká už v sobotu 19. října v Čelákovicích. Mou stravu teď tvoří zhruba padesát gramů rýže denně, hodně masa a hodně zeleniny. Vůbec nemohu například cukr.

Kdy u vás nastala změna a vy jste se rozhodl pro jiný životní styl?

Asi před třemi roky. Od té doby jsem zhubl skoro třicet centimetrů v pase. Rozhodl jsem se, že to z toho tlustého kluka s pupkem dotáhnu až na soutěžní molo. Jen tak bezcílně cvičit mě však nebaví. Cvičím proto, abych šel na soutěž. Musím dělat všechno naplno.

Jak zvládáte poslední dny před soutěží?

Dva dny před soutěží nesmíte pít už ani téměř žádnou vodu. Je to takové vyhladovění. Hrozně moc se na to však těším. Je to velká zkušenost. Chci si to vyzkoušet hlavně i kvůli hlavě, že to psychicky vydržím a dám. Je to výzva.

Jak často nyní trénujete?

Čtyřikrát týdně. Víckrát to nyní bohužel nejde. K tomu mám ještě dvakrát týdně thajský box. Takže dohromady šestkrát. Ale chtěl bych víc.

Zbývá vám vůbec čas na práci a osobní život?

Zbývá čas na všechno. Tím, že nepiji alkohol a tím pádem mohu trochu méně spát a i tak mám hodně energie, tak stíhám úplně všechno.

Jak se s partnerkou připravujete na příchod miminka?

Eliška mi právě před chvílí psala zprávu, že nám přivezli kočárek. Máme už doma vymalováno a máme i připravenou postýlku. Moc se těšíme.

A jak na sourozence připravujete vaši dcerku z prvního manželství?Připravili jsme ji tak, že jsme ji dokonce nechali vybrat pro mou druhou dceru jméno. Moje Terezka vybrala nakonec jméno Elsa, protože miluje film Ledové království a toto je jméno jedné z princezen. Tereza se na sestřičku moc těší a neustále si povídá s bříškem. Už jí dokonce vybírá věci, které už jí samotné nejsou.

Zkusíte po holčičkách ještě kluka?

Možná ano. Ale i kdybych měl jen samé dcery, vůbec mi to nevadí. Například Sylvester Stallone i Dwayne „The Rock“ Johnson mají taky jen samé holčičky.

Vaši ženu nejspíše trápí různé těhotenské chutě. Jaké to je, když vy sám teď nic nezdravého jíst nemůžete?

Je pravda, že dcera i manželka teď mají hodně rády zmrzlinu a občas si dají i nějakou pizzu. Já už jsem to však dotáhl tak daleko, že svou dceru krmím pizzou a sám si pak ani nekousnu, i když pizzu naprosto miluju. Je to prostě všechno o hlavě.

Dokážete tedy odolat i tomu, co milujete nejvíc na světě...

Dokážu. Poprvé jsem to zkusil s alkoholem. Před třemi lety jsem úplně přestal pít. Je to rok a půl, co jsem k tomu úplně přestal i kouřit.

Myslíte, že vám to bez alkoholu vydrží do konce života?

Ano, je to životní styl. Nedám si ani dvě deci vína. Je to pryč.