Moderátorka Kloubková nabídku na StarDance nedostane. A tak tančí s přítelem

Potkali jste se prý už na taneční konzervatoři, dali jste se ale dohromady až po pětadvaceti letech. Čím to?

Kristina: My jsme se na škole zas až tak moc nepotkávali. Navíc máme pocit, že jsme každý studoval jinou školu.

Václav: Pravda, budovu jsme sice navštěvovali stejnou, ale vzpomínky na studium máme diametrálně odlišné. Já vzpomínám strašně rád, ale Kristina se škole a pedagogům vyhne obloukem, aby je nemusela pozdravit.

Kristina: Z mého pohledu to byl teror. Týrání mladých lidí. Ušlapávání sebevědomí – prostě hrůza.