Že je covid-19 virtuální manipulace? Jste hlupáci, vzkazuje nemocný Kopta

„Všem, kteří tvrdí, že covid-19 je virtuální manipulace sloužící mocným tohoto světa k jeho ovládnutí, vzkazuji jediné. Jste hlupáci a modlete se, aby se tenhle sekáč nepodíval také na vás! Všem ostatním přeji hodně zdraví a koptimismu,“ napsal Václav Kopta ve čtvrtek na svůj instagramový profil.

V pátek přidal herec nový příspěvek, ve kterém popisuje, co konkrétně s ním nákaza dělá. „Je mi fakt zle. Do toho mi na Facebooku kamarád pošle fundované vysvětlení, proč se tak děje. Může za to Bill Gates a jakýsi Soros, kteří za pomoci pandemie ovládnou planetu a testováním na covid-19 onanočipují světovou populaci,“ popisuje Kopta.

„No, kdybych neměl už desátý den horečku 39, tak se tomu zasměju. Víc mě vytočil příspěvek jiného přítele (kterého si vážím), který tvrdí, že covid je virtuální manipulace, která všem (!) světovým politikům umožní nastolit nový řád. Takže mi jako nic není? Ty propocené noci, ranní zimnice, to je vlastně jenom takový Matrix? Tak proto jsem to napsal, víte?,“ vysvětluje herec.

„O tom, že je současná situace plná restrikcí, omezení a zákazů, politicky zneužitelná, tak o tom žádná! Ale to se zdaleka netýká pouze nás. Ale to bych zabředl do politiky, a to nechci. A víte proč? Nemám ji rád. Ozvu se, až toho šmejda porazím! Buďte zdrávi. Konec hlášení,“ dodal Václav Kopta.



V uplynulých dnech vyzvala k opatrnosti a dodržování hygienických pravidel například také Hana Zagorová. I ona nemoc prodělala a musela být hospitalizována. „Nákaza koronavirem vás hodně oslabí. Mysleme na to, že můžeme nakazit lidi, kteří jsou starší a nějakým způsobem nemocní. Pro ně může být koronavirus devastující,“ vyzvala zpěvačka během rozhovoru posluchače Rádia Impuls.

Onemocněl také Milan Kňažko (75). O nákaze koronavirem informoval slovenský herec a bývalý politik na svém Facebooku. „Vyzývám všechny, aby nezlehčovali situaci a respektovali nařízení vlády a zdravotníků,“ napsal herec. „Nenošení roušek není projev vlastní svobody, ale bezohlednost vůči svobodě těch, které tím ohrožujeme. Nevěřte levným exhibicionistům, že covid-19 je jen lehká chřipka. Mám za sebou desítky chřipkových onemocnění, ale covid-19 nepřeji dokonce ani těm, kteří šíří tyto bludy,“ napsal.



V nemocnici skončil koncem září s těžším průběhem covidu-19 také český herec Petr Čtvrtníček. Blízkým si stěžoval, že ho bolí klouby a má i další příznaky nemoci. Tu u něj nakonec potvrdily testy. Minulou středu se mu přitížilo a měl problémy s dechem. Do fakultní nemocnice v pražském Motole ho odvezla sanitka.

Vlnu nevole na sociálních sítích vyvolalo v polovině září prohlášení zpěvačky Báry Basikové (57). Ta se v jednom ze svých příspěvků rozhořčila nad opatřeními týkajícími se šíření koronaviru a vyzvala své sledující, aby se vzpamatovali. Podle zpěvačky říkají odborníci něco jiného než politici a média. Přeje si prý, aby covidem-19 onemocněla a měla už tuto zkušenost sama za sebou.

15. ledna 2019