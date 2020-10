Dnešní díl show Tvoje tvář má známý hlas přinesl hned několik změn. Koronavirus zapříčinil návrat moderátora Ondřeje Sokola a kvůli hnutí Black Lives Matters zase mohli diváci poprvé vidět zpěváka The Weeknda s bílou pletí. Co zůstalo, byly opět skvělé masky i výkony soutěžících. Na všechny proměny se podívejte do galerie.

Autor: @tvojetvarmaznamyhlas