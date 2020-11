Sedmá řada show Tvoje tvář má známý hlas zná svého vítěze. Respektive vítězku – stala se jí Jitka Čvančarová, která coby Susan Boyle zazpívala You Raise Me Up. Ve finále porazila Eriku Stárkovou, Báru Basikovou a Alberta Černého. Podívejte se na ostatní soutěžící i vítěze předchozích řad.

Autor: TV Nova