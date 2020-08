První odhalení. Ve Tváři se představí hvězdy Eurovize i seriálu Most!

„Já jsem fanoušek celoživotního převlékání, tancování a zpívání a to si tady splním. Takže se neskutečně těším, bude to pořádná jízda,“ říká Erika Stárková, která hrála transsexuálku v úspěšném seriálu Most!.

Herečka mimo jiné výborně ovládá i zpěv a pohyb, takže se bude v rámci jejích proměn na co dívat. „Bude to pro mě určitě naplňující a bude to něco nového,“ míní.

Druhým oznámeným soutěžícím show je zpěvák a frontman skupiny Lake Malawi Albert Černý. „Já jsem dlouho váhal, protože jsem se trochu bál, že se v tom nebudu cítit, ale nakonec po zkušenostech, co jsem nasbíral za poslední rok nebo dva, si myslím, že jsem na to připraven a že si to dokážu užít. Moc se těším na to, že si zazpívám třeba nějaké mega hity na krásném pódiu,“ dodal zpěvák, který loni reprezentoval Česko na soutěži Eurovize.

Kromě nových soutěžících televize Nova připravila i pár změn. Vyměnila moderátora pořadu a některé porotce. Sedmou řadu show Tvoje tvář má známý hlas bude moderovat herec Vladimír Polívka. Dosavadní průvodce pořadem Ondřej Sokol se stane porotcem. Pomáhat mu budou herečka, zpěvačka a účastnice páté řady Tvoje tvář má známý hlas Eva Burešová spolu Alešem Hámou. Herec v třetí řadě show účinkoval, od čtvrté porotcoval a v páté také koučoval.