Při proměně v ženu si budu nejspíš muset oholit nohy, říká hvězda Tváře

Filmový a divadelní herec se na své účinkování v pořadu velmi těší a je hodně zvědavý, jak to celé bude probíhat. „Musím říct, že je to velký úlet a doufám, že bude mít dobrý konec. Účinkuji v šesté řadě a šestka je moje šťastné číslo, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Robert Urban.

Herec má jednu zásadní obavu, která se s největší pravděpodobností naplní. „Pokud si vylosuji nějakou ženu, bude to síla! Kvůli proměně si nejspíš budu muset oholit nohy i ruce, a to nevím, jestli zvládnu,“ postěžoval si a dodal, že rodina ho plně podporuje a bude mu pomáhat, jak se jen dá.

Proměny mužských účinkujících v ženu nejsou ve Tváři ničím neobvyklým. David Kraus byl v první Tváři Adele i Janis Joplinová, Petr Rychlý předvedl Hanu Hegerovou, Adam Mišík zase Miley Cyrusovou nebo Petru Janů.

Vítěz druhé řady Jan Cina se proměnil v Madonnu, Naďu Urbánkovu, Montserrat Caballé. David Gránský byl Whoopi Goldbergovou, Roman Vojtek zase Cher i Shakirou. Miroslav Etzler se proměnil v Amandu Lear.

Ve třetí tváři se Milan Peroutka proměnil kromě jiných i v Tinu Turner, Martin Dejdar ve Věru Špinarovou, Aleš Háma byl zase Hana Zagorová.

Petr Rychlý jako Hana Hegerová Jan Cina coby Madonna Robert Jašków jako Jarmila Šuláková

Dalibor Gondík si ve čtvrté řadě Tváře zazpíval coby Dolly Partonová, Helena Vondráčková, Samantha Fox i Irena Kačírková. A Tomáš Matonoha zase předvedl Barboru Polákovou.

Patrik Děrgel byl v páté řadě pořadu Marlene Dietrichová, Hana Hegerová i Cardi B, Vojtěch Drahokoupil předvedl Katy Perry a Robert Jašków zase Dianu Rossovou, Meryl Streepovou nebo Jarmilu Šulákovou.