Jedí zdravě, brání jídelníček svých oplácaných dětí manžel Tori Spellingové

Manžel Tori Spellingové, která se proslavila v seriálu Beverly Hills 90210 v roli Donny Martinové, se rozhodl bojovat za svou rodinu a pustil se do autorů negativních komentářů na sociálních sítích. Mnozí fanoušci kritizují Spellingovou a McDermotta za to, že svým pěti dětem dopřávají sladkosti v hojné míře. Spellingová sdílela v rámci placené spolupráce na svém instagramovém profilu fotografii, na které její děti jedí muffiny.



„Co jíš ty sama a čím krmíš své děti, je čistě jen tvoje věc. Nepropaguj však tento produkt jako zdravou variantu svačiny. Sladkosti plné nebezpečného rafinovaného cukru nemají pro děti žádnou výživovou hodnotu. Není na nich zdravého,“ píše jeden z uživatelů.

Poté, co se u fotografie strhla lavina podobných komentářů, se McDermott neudržel a zareagoval.

„Jsem znechucený a unavený z útoků na mou ženu Tori Spellingovou. Jen proto, že je to celebrita, si mnoho lidí myslí, že mohou psát, co je napadne. Je to jen svačina, lidi. Copak jste opravdu nikdy nic podobného svým dětem nedali? Žádné sušenky nebo dort?“, řekl herec ve videu, které sdílel v pátek na Instagramu.

„Tori je skvělá matka. Jsme skvělí rodiče. Naše děti se stravují zdravě. Jedí spoustu zeleniny, ovoce a občas si dají zákusek. Můžete se přes to přenést?“ dodal McDermott.



Manžel Tori Spellingové se pustil do autorů nevhodných komentářů na sociálních sítích již koncem ledna, kdy začali sledující po zveřejnění fotografie celé rodiny ostře kritizovat vzhled dětí. Podle nich jsou děti na rozdíl od jejich rodičů obézní, neupravené a nosí pomačkané levné oblečení.



„Proč jsou jejich děti tak tlusté? Oni sami takoví nejsou,“ zněl jeden z komentářů. Další sledující nechápal, proč podle něj rodiče působí na fotografii upraveněji než jejich děti. „Všimněte si, jak jsou ona a Dean jako ze škatulky, zatímco jejich děti mají mastné vlasy a zmačkané oblečení“.

„Jsem šokován a znechucen vašimi krutými a nenávistnými komentáři. Chcete šikanovat moje děti?! Co je to s vámi, lidi?!“ rozčílil se McDermot. Poukázal i na to, že děti jsou vyfocené ve chvíli, kdy přišly do kina rovnou ze školy, a na fotografování se nijak zvláště neupravovaly.

„Osobně neznám žádné dítě, které by v podvečer po dlouhém náročném školním dni vypadalo jako ze žurnálu. Fotografii jsme pořídili poté, co děti běhaly s ostatními kamarády a pošťuchovaly se. Omlouvám se, že jsme s sebou neměli napařovací žehličku, aby všichni vypadali perfektně. Jsou to zkrátka děti. A co je mimochodem špatného na oblečení z řetězce? Očekává se, že pro ně budeme nakupovat jen u Gucciho?“ napsal tehdy McDermot.

Tori Spellingová na záběrech z roku 2016: