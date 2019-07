O svých milencích mi syn neříká, postěžoval si manžel Tori Spellingové

Dvacetiletý syn Deana McDermotta, kterého má s první manželkou Mary Jo Eustanceovou, se svému otci s osobními milostnými vztahy příliš nesvěřuje. Před třemi lety Jack veřejně oznámil, že je homosexuál.

„Můj syn Jack je gay. Je úžasný, krásný jako Adonis. Je to skvělé dítě. Studuje grafický design v San Franciscu,“ básní o synovi McDermott.

„Jen mě trochu mrzí, že se mnou vůbec neprobírá své lásky a vztahy. Nedávno jsme spolu byli na večeři a já jsem zjistil, že se syn po roce rozešel s nějakým Stevem. Vždyť jsem do té chvíle ani netušil, že s někým takovým chodí,“ řekl herec v podcastu s názvem Daddy Issues, ve kterém si povídal s bulvárním novinářem a slavným blogerem známým pod přezdívkou Perez Hilton (47).

Otec tří synů Perez Hilton se také netají svou homosexualitou. Přesto nedávno přiznal, že by byl rád, kdyby jeho děti byly heterosexuální. Měly by tak prý jednodušší život. „S tím s tebou souhlasím na sto procent,“ okomentoval Perezův výrok McDermott. „Chápu, že chceš pro své děti jen to nejlepší. Ne život plný pronásledování a předsudků ze strany mnoha lidí. Není na tom nic špatného.“

Kromě Jacka má Dean McDermott s manželkou, herečkou Tori Spellingovou, kterou si vzal v roce 2006, dalších pět dětí. Mají spolu dvanáctiletého syna Liama, jedenáctiletou dceru Stellu, sedmiletou Hattie, šestiletého Finna a dvouletého syna jménem Beau.

S představitelkou Donny ze seriálu Beverly Hills 902 10 prý vychází nejstarší syn McDermotta výborně. „Jack Tori zbožňuje. Poznal ji už ve svých šesti letech. Mají krásný vztah,“ říká herec.

Ten také nedávno přiznal, že právě syn Jack ho kdysi přistihl s manželkou při sexu. „Když jsem začal žít s Tori, bral jsem si Jacka každý víkend k sobě. Jednou v noci nemohl spát a my jsme byli v posteli očividně dost hlasití. Viděl jsem, jak se hýbe klika a pak do pokoje vniklo světlo. Okamžitě jsem si sedl na kraj postele, a když se syn zeptal, zda jsem v pořádku, odpověděl jsem: ‚Ano, jen mám hroznou migrénu‘,“ vzpomíná se smíchem McDermott.