Po úrazu mozku začal být agresivní, říká Christensenová o frontmanovi INXS

Dánská topmodelka Helena Christensenová byla spolu se zpěvačkou Kylie Minogue jednou z nejznámějších partnerek frontmana kapely INXS, zpěváka Michaela Hutchence.

S australskou popovou zpěvačkou Kylie Minogue se rocker rozešel po telefonu právě kvůli Christensenové. „Když jsme se poznali, byla to úplná smršť. Byla jsem do něho blázen. Mentálně i fyzicky jsme si dokonale rozuměli,“ říká Christensenová v novém dokumentu Mystify: Michael Hutchence.

V roce 1992 zpěvák prodělal úraz mozku poté, co ho na ulici srazil taxikář. „Byl v bezvědomí a z ucha a z úst mu tekla krev. Myslela jsem si, že je mrtvý,“ vzpomíná Christensenová.

Po nehodě ztratil Hutchence čich a začaly se projevovat temné stránky jeho povahy. „Když nás převezli do nemocnice, probudil se a byl velmi agresivní. Zaměstnanci nemocnice se mu snažili pomoci. On je však začal odstrkovat a napadat. Jeho povaha se radikálně změnila k horšímu,“ říká modelka.

Michael Hutchence

Christensenová se prý Hutchence snažila chránit a pochopit, což nebylo vzhledem k jeho prudkým změnám nálad a náhlému častému agresivnímu chování jednoduché.

„Byl z něj úplně jiný člověk. Něco se s ním stalo. Ztratil čich a náhle začal být vůči všem velice agresivní. Hluboce mě to zraňovalo. Byla jsem zmatená a netušila jsem, co se děje. Nezvládala jsem to. Za takových podmínek jsme v našem vztahu nemohli pokračovat,“ svěřila se Christensenová.



Topmodelka a rocker se rozešli v roce 1995. Krátce poté začal muzikant chodit s britskou televizní moderátorkou Paulou Yatesovou. Michaela Hutchence nalezli v listopadu 1997 mrtvého v hotelu Ritz-Carlton v Sydney uškrceného páskem a nahého. Spekulovalo se, že zemřel při nebezpečném druhu sebeuspokojování. Neobvyklé sexuální praktiky měl podle bývalých partnerek v oblibě.

VIDEO: INXS - Never Tear Us Apart (videoklip byl natočen v Praze):