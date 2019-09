Trénujeme na StarDance a makáme jako barevní, směje se Tonya Graves

Jak vám jde příprava na StarDance?

Tonya: Jsem unavená, ale jako je to dobrý. Nějaké věci jsem zvládla, ale mám toho hodně, co zlepšit.

Michal: Máme co zlepšovat, ale jsme na dobré cestě. Každým tréninkem se zlepšujeme. Tonya je velice specifická studentka.

Tonya: Ty jsi diplomat!

Michal: Musím ji trošičku usměrňovat s energií, protože přece jenom i ve svém věku má podstatně víc energie než já. Občas to není úplně jednoduché. Ale už jsme si našli společnou cestu, jak trénink zorganizovat, co za věci dělat.

Jak často trénujete?

Tonya: Trénujeme průměrně čtyři hodiny denně. Máme tři dny on, pak dva dny off. Pak zase další dva dny on a jeden den off.

Michal: Vychází to čtyřikrát pětkrát týdně.

Musela jste se dopředu připravovat, pokud jde o fyzičku? Přece jen tanec je docela náročný na výdrž.

Tonya: Po Vánocích jsem jako každý normální člověk kvůli cukroví tak nějak přibrala. Ale musím říct, že už jsem mohla obléct po třech letech džíny. Díky, Mišáku! Všimla jsem si změnu fyzičky, samozřejmě mě všechno bolí, ale na druhou stranu se cítím i lépe fyzicky.

Michal: Ten přenos je vlastně jenom minutu a půl, to se dá vydržet. Člověk potřebuje víc fyzičku spíš na ty tréninky, zvládnout čtyři hodiny v kuse.

Tonya: Teď my trénujeme jako blázni. Já říkám, že tady makáme jako barevní, jako fakt!

Baví vás více standardní tance, nebo latinoamerické?

Michal: My začínáme sérii tangem, cože není typický standard. To Toničce moc nejde, nemá ho moc ráda. Ke standardu a lásce k němu se možná dostaneme časem.

Tonya: Walz nebyl úplně špatný. To bylo fajn. Je to takové jednoduché, trošku houpací, není tolik věcí, které třeba řešit. Vypadat hezky, držet postavu a dělat ty tři kroky, to je „easy peasy lemon squeesy“. Ale jive, tango, paso doble. Ach, moje záda! (smích)

Michal: Teď ale trénujeme více latinu.

Těšíte se na ty krásné šaty, které mají tanečnice ve StarDance?

Tonya: Šaty dělá Tatiana Kovaříková, což je pro mě velké štěstí. Nějakou dobu se už známe. Máme spoustu nápadů pro každé vystoupení. Těším se.

Michal: Některé šaty máme navržené a některé už i ušité a vypadají na Toničce krásně.

Jak vysoko míříte? Jaký máte cíl?

Tonya: Chceme být v top 3. To je náš cíl!