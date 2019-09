Občas kašlu na domácí práce a jdu s dětmi spát, říká Michaela Tomešová

„První tři týdny v létě jsem měla volno. Věnovala jsem se tedy jen svým dvěma synům. Divadlo mi vyšlo vstříc i co se týká zkoušek. Mohla jsem tak trávit i více času s rodinou. Snažím se hodně spát a odpočívat, takže mám spoustu energie,“ svěřila se Michaela Tomešová v rozhovoru pro iDNES.cz.



Herečka se rozhodla dočasně odmítat přicházející pracovní nabídky. „Věnuji se nyní čistě jen divadlu a rodině a naplňuje mě to. Často chodím spát s dětmi po obědě, tak na tři hodiny. Občas se také vykašlu na všechny domácí práce a chodím s kluky spát i brzy večer,“ říká.

Sociálním sítím, kde má téměř 51 tisíc sledujících, se snaží stále věnovat, do ničeho se však nenutí. „Není to tak, že bych musela. Když chci něco sdílet se světem, tak to sdílím. Neberu to jako povinnost a nepřispívám tam každý den. Nechci se tím nechat svázat,“ vysvětluje herečka.

Tomešovou začal opět trápit krátce po porodu jejího prvního syna rozsáhlý ekzém, kvůli kterému se nemohla věnovat ani pracovním povinnostem. Ekzém, kterým trpí herečka již odmalička, se podle ní zhoršil nejspíše po vyčerpání z porodu, kojení a následném dalším těhotenství.

„Nemohla jsem ani pracovat. Odmítala jsem totiž svléknout se třeba jen do tílka. Můj psychický stav ekzém ještě zhoršoval. Kortikoidy ani invazivní léčiva jsem kvůli kojení nemohla používat. Musím říci, že je to velmi nepříjemné hlavně na psychiku. Člověk se pořád drbe, je z toho nervózní a unavený a opouští ho postupně i sebevědomí. Využila jsem možností akupunktury a laseru. Už se cítím dobře. Léčit se již naštěstí nemusím,“ pochvaluje si.



Michaela Tomešová hraje momentálně v Divadle Kalich v novém muzikálovém představení Voda a krev nad vodou, plném hitů slovenské skupiny Elán. „Je to velmi emotivní muzikál. Hraji zde hlavní ženskou postavu jménem Tereza. Konečně nehraji studentku, ale ženu v mém věku, která má vztah a následně i dítě,“ dodává.