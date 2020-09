Krasobruslař Tomáš Verner je tatínkem. Prozradil i jméno syna

„Už jsme ve třech! Dnes ráno se narodil Tomík. Má 3 080 gramů a měří 50 centimetrů,“ pochlubil se novopečený tatínek.

Tomáš Verner ještě před porodem prozradil, že se na novou roli otce moc těší. S partnerkou Tammy Sutanovou se rozhodli založit rodinu loni na podzim a bývalá thajská krasobruslařka otěhotněla krátce na to.

„Založit rodinu jsme se rozhodli asi před rokem. Byli jsem ve Švýcarsku na tréninkové stáži. Tam jsme si řekli, že by bylo dobré postoupit ve vztahu dál a založit rodinu. V říjnu jsme se o to začali pokoušet a povedlo se nám to už v prosinci, jak jsme se později dozvěděli. Tammy mi totiž 16. ledna oznámila, že je těhotná,“ řekl pro iDNES.cz krasobruslař v srpnu.

Veselku stihli ještě před pandemií koronaviru. „Svatba proběhla podle plánu 14. března, což tedy bylo hraniční se všemi celostátními bezpečnostními opatřeními, nicméně se odehrála za přítomnosti nás dvou, rodičů z obou stran a dvou svědků,“ prozradil krasobruslař.

Tomáš Verner loni na Rádiu Impuls prohlásil, že i když založení rodiny kvůli práci odkládal, změnil názor a chtěl by být tatínkem. Je totiž rodinný typ. „Ano jsem. Upřímně jsem doufal, že už ve svém věku budu táta od rodiny. Je to komplikované, když máte neustále vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá,“ řekl Verner, který sportovní kariéru už ukončil a nyní působí v pražských Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě.