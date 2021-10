Na parketu si připadám jako nahý, prozradil o StarDance Tomáš Verner

Tomáš Verner o drilu i moderování

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Jaká denní doba je vaše nejoblíbenější?

Rozhodně večer, ráno sice přijdu a odpracuju, ale není v tom život.

Kým byste byl, kdybyste nebyl krasobruslařem?

Byl bych pořád sportovcem, akorát bych si vybral kolektivní sport.

Bojíte se poroty ve StarDance?

Spíše se na ni těším, protože my jsme si v krasobruslení po svém výkonu s porotou nemohli popovídat, nebyla tam interakce. Tedy ne že bychom jim teď mohli odmlouvat, ale poroty jsem se nikdy nebál. Jde totiž především o náš výkon na parketu.

Prý jste na účast ve StarDance kývl i proto, že jste chtěl znovu zažít tréninkový dril?

To jsem chtěl, ale už jsem si to rozmyslel a nechci. Vylosovali nám sambu, a to jsem nepochopil, zda dělám atletiku, nebo taneční sport. To se člověk skutečně nestačí divit! Ne, samozřejmě jsem za ten dril i trénink rád, jen to tělo nefunguje takovým způsobem, jakým bych si představoval.

Tomáš Verner v kalendáři na podporu boje proti AIDS znázornil vášeň pro bruslení.

Získal u vás tanec větší respekt díky náročným tréninkům? Jste bývalý sportovec a mohl byste ho brát jako méně náročný.

Jelikož jsem bývalý krasobruslař, tak se sám s tímto přístupem potýkám celý život: je sport a pak krasobruslení a pak je tanec. V krasobruslení jsou trojité, čtverné skoky, což se dá brát možná jako atletika, a zbytek je umělecký dojem. U tance se na první pohled může zdát, že spočívá jen v uměleckém dojmu, při pohledu ze zkušebny to najednou obsahuje spoustu prvků, které mají jasnou podobu, strukturu a provedení.

Bohužel jsem zjistil, že tady se opravdu nedá nic ošálit. Kristýna mi vysvětlila, že porota vidí opravdu všechno. I kdybych měl dlouhé kalhoty, poznají, jestli jsem šel přes špičku, nebo přes patu, zda je noha dopnutá, nebo není… Teď si na tom parketu připadám tak trochu nahý. Doufám, že mě tento pocit opustí a zlepší se to. Nikdy jsem si o tanci nemyslel, že je pouze uměním, tanec je fyzicky náročný a myslím si, že pro zdraví národa bych všem párům doporučil chodit pravidelně tančit. Je to skvělý pohyb a kondičku získáte rychleji než ranním během.

Vy sám chcete po StarDance chodit tancovat?

Stoprocentně budu se svou partnerkou chodit tančit. Mimochodem, to byla jedna z podmínek, abych do StarDance mohl jít, aby mi to bylo doma povoleno. Zní to možná hloupě, ale kolem StarDance je vždy hodně bulváru, ale přece jen, aby partner snesl tento blízký kontakt s druhým pohlavím, je věc celého manželského páru. Nicméně já jsem tu povolenku doma dostal právě díky tomu, že pak budeme chodit tančit.

Tomáš Verner, Tammy Sutanová a jejich syn Tomáš (7. listopadu 2020)

Co váš syn Tomík, bude vaši účast v soutěži už vnímat?

Sice dělá teprve první krůčky, ale hudba jako taková pro malého Tomíka představuje něco, co ho dokáže rozveselit v každé situaci, hudbu miluje a u nás doma ji slyší velmi často. StarDance tak bude vnímat jen hudebně, vizuálně zřejmě příliš ne.

Vedl byste ho spíš ke krasobruslení, nebo k tanci?

S taneční partnerkou Kristýnou jsme si sedli v mnoha věcech, mimo jiné i v tom, že jsme oba prošli mořem sportů, než jsme si vybrali ten svůj. Tohle bychom se ženou přesně chtěli dát i Tomíkovi, chtěl bych, aby uměl bruslit, aby uměl běhat, hrát fotbal, tenis, a jestli si bude chtít vedle gymnastiky vyzkoušet i tancování, tak my budeme jedině pro.

Sám občas moderujete. Ve StarDance tuto roli zastává Marek Eben, který patří mezi špičku. Šel byste za ním pro nějaké moderátorské rady?

Ne, moje moderování je rozhodně zcela jiné než moderování Marka Ebena, který má společenský rozhled, takové znalosti a češtinu, že se k němu ani nedá přiblížit. Nechci mu lacině lichotit, ale vůbec se nedá přiblížit jeho majestátu a kultuře projevu. Já se taky nikdy netlačím do moderování věcí, které jsou celospolečensky sledované. Moderuji spíše sportovní akce a do sportu mám, myslím, nějaký vzhled a mohu při komentování projevit svůj názor.

V pozici, kde se nachází Marek Eben, může samozřejmě také zrcadlit svůj názor, protože jeho rozhled, zkušenosti, historky a to, jak je umí podat, něčeho takového se za mě nedá docílit. Leoš Mareš je jeden z nejbystřejších a nejpohotovějších moderátorů, ale jsou to zcela rozdílné cesty. Ne jako den a noc, Marek Eben má zkrátka svůj trůn, na kterém je zcela nedostižný. Možná to spočívá i v tom, že se na něj sám nějak necpe.

21. prosince 2020

Kristýna Coufalová o porotě i vítězství

Jste vůbec první královnou tanečního parketu. Co s vámi od této doby bylo?

Začala jsem pak ještě závodně tančit v DSP Kometa Brno společně s Robinem Ondráčkem. Dostudovala jsem vysokou školu. A taky jsem se stala maminkou dvou holčiček Bereniky a Deborky.

Jakou máte nejhezčí vzpomínku na StarDance?

To se asi nedá vybrat jedna… A je to už patnáct let! Bylo to jak někde na táboře. Spousta srandy a zábavy, k tomu se plnil úkol, naučit se tanec během týdne.

Král a královna parketu StarDance: Roman Vojtek a Kristýna Coufalová (2007)

Jste v kontaktu s Romanem Vojtkem? Zatančíte si spolu ještě někdy? Občas si napíšeme na Instagramu. Nebo k narozkám. Ale už netančíme. Poslední vystoupení jsme měli v roce 2018, tedy dvanáct let po soutěžení.

Motivem jedenácté řady StarDance je čas. Znáte čas svého narození? Byla jsem narozená ráno. Mamka mi říkala, že v devět. Místem mého narození je Olomouc.

Jaká denní doba je vaše nejoblíbenější?

Asi ráno. Nebo i večer? Vlastně je mi to úplně jedno. Útlum mám vždy jenom po obědě.

Co byste byla za povolání, kdybyste nebyla tanečnicí?

Asi paní učitelka.

Richard Genzer, Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek ve StarDance XI

Bojíte se poroty?

Nebojím, porota je podle mě vždycky férová. Mám respekt z toho přímého přenosu jako takového. Doufám, že to nazkoušíme během čtvrtka a pátku na místě tak, že v den přenosu už budeme jen pozitivně nabuzení. Největší výzvou je čtvrtek, kdy se přijde do nových prostor. Zkušebny jsou sice krásné, ale tancovat na místě přenosu je vždy něco trochu jiného. Před porotou se nemáme čeho bát. Když to bude špatné, tak porota zkrátka řekne, že je to špatné. Pokud to bude dobré, tak nás pochválí.

Co Tomáše Vernera baví za tance a co mu jde?

Jde mu všechno. Věřím, že tím, že tančit se mnou bude „desítkář“, mu půjde jak standard, tak latina.

Co považujete za svůj největší úspěch v tanci?

Třikrát těsně za branami finále na mistrovství České republiky v deseti tancích.