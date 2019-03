Dlouho jsme spolu s Luckou nemluvili, říká Verner o Vondráčkové

„Ano chodil jsem s Luckou a jsme na to hrdý. Ale byl to vztah na dálku, takže jsme toho společně moc neodžili,“ uvedl krasobruslař s tím, že v kontaktu nejsou. „Ne. Dlouho jsme spolu s Luckou nemluvili.“

Nekomentoval ani současné problémy své expartnerky, která se rozvádí s hokejistou Tomášem Plekancem, se kterým má dva syny. Tomáš Verner přitom před pěti lety zpěvaččin výběr partnera chválil.

„Pleky je taky dobrá duše, trochu se známe, dokonce jsme si spolu dali na olympiádě v Soči pivo. Když prohráli čtvrtfinále, šel jsem za nimi. Lucku jsme ani moc nerozebírali. Neměl jsem tu potřebu. Kdybych se chtěl s Tomem kvůli Lucce poprat, musel bych si k tomu vzít třeba bobisty, aby to šlo, ale takové úmysly nemám. Já to Lucce nezazlívám, rozhodla se správně. Chtěla udělat ve vztahu další krok, vdát se a mít děti. Já v tomhle stádiu nebyl,“ řekl sportovec v roce 2014 pro Sport Magazín.

Tomáš Verner teď ale ve vysílání Impulsu prozradil, že se jeho názor na založení rodiny už změnil. Sám by už chtěl být tatínkem a přiznal, že je rodinný typ. „Ano jsem. Upřímně jsem doufal, že už ve svém věku budu táta od rodiny. Je to komplikované, když máte neustále vztah na dálku. To se rodina těžko zakládá,“ míní Verner, který sportovní kariéru už ukončil a nyní působí v pražských Strašnicích v Akademii Tomáše Vernera a jezdí po republice s muzikálem Sněhurka na ledě.

Na svou kariéru ovšem na Impulsu zavzpomínal také, konkrétně na exhibici v KLDR u příležitosti narozenin Kim Čong-ila v roce 2011. „Bylo to, jako když si zajedete někam do skanzenu. Tato země nemá obdoby a ani komunismus v té nejtvrdší podobně u nás, nevypadal jako teď v KLDR. V této zemi musíte dělat přesně to, co je předepsáno protokolem. Dostanete přidělené dva průvodce, kteří jsou ve skutečnosti agenti, kteří vás hlídají. Takže koukáte tam, kam vám ukážou. Nezkoušejte cokoliv fotit, co nemáte dovoleno a naopak, musíte vyfotit to, co vám řeknou,“ dodal.

V roce 2014 byl Tomáš Verner přesvědčený, že na děti má času dost: