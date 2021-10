Dlouho jsem byl mimo její záběr, říká o manželce Tomáš Verner

„Dlouho jsem byl mimo její záběr, ale pak jsme se jednoho dne potkali a nějak to přeskočilo,“ řekl Verner o tom, jak se s kolegyní dali dohromady. Jeho manželka je Američanka s thajskými kořeny. „A teď je Pražanda!“

Podle krasobruslaře se jeho žena první zimu v Česku hodně divila, protože v Kalifornii, odkud pochází, není taková zima. Pak se prý těšila na sníh, ale v Praze ho moc nebylo. „Dokonce když jsem ji žádal o ruku, jsem uvažoval, že počkám na sníh, když ho má tak ráda. Ale on nebyl, tak jsem nakonec pokleknul na Staroměstském náměstí, abychom měli hezkou kulisu,“ prozradil Verner.

Tammy Sutanová v Kalifornii žila ve městě Corona, které je někde na půli cesty mezi Los Angeles a San Diegem. „Je to malé, hezké městečko. Ovšem trápí je tam požáry,“ prohlásil bývalý sportovec, který se věnuje rovněž moderování a sportovnímu komentování, ale také trénování a sportovní diplomacii.

Tomáš Verner v Show Jana Krause (27. října 2021)

K Janu Krausovi Tomáš Verner dorazil stylově, na bruslích. Mistr Evropy v krasobruslení z roku 2008 prozradil, že má doma schované své brusle, na kterých vyhrál titul a že za určitých podmínek by byl ochoten je prodat. „Ty brusle kolem sebe ale nešíří dobrou atmosféru. Trénoval jsem s nimi, takže jsou hodně zapocené, a to se nedá vyprat,“ řekl s tím, že jsou nyní uloženy v garáži, protože jeho žena by je doma nesnesla.

S manželkou řešil také svou účast v televizní taneční soutěži StarDance. „Se ženou jsme se dohodli, že tam půjdu tančit, bylo to naše společné rozhodnutí, protože je to velká zátěž pro rodinu,“ svěřil se bývalý krasobruslař a dodal, že se aktuálně cítí dost unaveně. „Doufám, že se bude tančit dál, ale jsem trošku unavený. Chodím do normální práce a potom se ještě učím tančit. Zároveň si uvědomuju, jak je těžké se začít něco učit.“